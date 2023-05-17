阿茲海默症新突破！美國研究：具COLBOS突變基因的人 較晚產生認知障礙

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據最新研究「抵抗阿茲海默症認知障礙的基因」發現，具有COLBOS突變基因的人，較晚產生認知障礙，有鑑於此，專家認為台灣可利用臺灣人體生物資料庫，也許有機會找出台灣人特有能抵擋阿茲海默症病程的遺傳基因特異性序列。

阿茲海默症是造成老年失智的主因，過去研究多專注於導致提早發病的基因突變上，這些基因製造出類澱粉蛋白，切出不同長度的Aβ（讀音Abeta），Aβ累積成斑塊而造成早發性阿茲海默症。

不過，根據國際期刊《自然醫學》於台灣時間15日發表的「抵抗阿茲海默症認知障礙的基因」研究，來自哥倫比亞安蒂奧基亞大學與哈佛醫學院的研究團隊發現，具有COLBOS突變基因的人，較晚產生認知障礙，該研究為全球唯二研究發現可抵抗早發性阿茲海默症的突變基因。

據研究指出，一位哥倫比亞男性帶有RELN-COLBOS突變基因，他直到67歲才出現輕度認知障礙，比其他帶有PSEN1 E280A突變患者晚了20年，因此研究人員推斷COLBOS突變基因有可能限縮Tau蛋白在大腦的聚集，而提供了抵抗遺傳性阿茲海默症認知障礙的效果。

國立成功大學細胞生物與解剖學研究所教授郭余民解釋，第一篇找到抵抗阿茲海默症認知障礙的基因的研究同樣由Yakeel T. Quiroz教授主導。在2019年從同樣的遺傳性阿茲海默症家族中發現一位女性除了帶有早發性阿茲海默症的PSEN1（E280A） 突變基因，更另外發現APOECh突變基因，這反而讓她延緩發病將近30年，遲至70多歲時才開始出現認知障礙。

郭余民指出，本次第一研究作者Francisco Lopera比較分析這兩篇研究案例的大腦，發現他們大腦中澱粉樣蛋白斑塊的累積量，跟其他帶有PSEN1（E280A） 基因突變且49歲就出現失智症狀的親戚比起來較高，但是在阿茲海默症關鍵腦區的神經纖維纏結累積程度，卻遠低於同樣帶有PSEN1（E280A） 突變基因的親戚，神經退化的情況非常輕微，幾乎跟正常人一樣。

郭余民認為兩個案例研究都指出，除了本研究指出先天基因可能延緩從早期進入晚期病程，許多後天因素如生活習慣和環境亦已被證實可強化大腦，延緩進入晚期阿茲海默症。

至於此研究結果對阿茲海默症病患與家屬有何幫助？

中央研究院細胞與個體生物學研究所研究員廖永豐指出在與家庭醫師做遺傳諮詢時，可以考慮是否要加做針對APOE3ch基因Reelin-COLOBS基因的定序檢測，檢測結果或可提供醫師以更接近個人化醫療的形式，評估病患病程演進及家屬得病的風險。

廖永豐亦表示，未來可以針對兩個可抵抗類澱粉蛋白神經毒性的突變蛋白質APOE3ch及Reelin-COLOBS，開發能活化在神經細胞中控制訊息傳遞機轉的治療方法，未來若能研發成功，對病患在延緩阿茲海默症病程演進，及對家屬在預防阿茲海默症發病，將有莫大的幫助。

不過，專家們提及，還需要更多研究樣本以及確認其他會影響阿茲海默症病程的基因與環境因素，目前還無法推論到一般阿茲海默症病患身上。

郭余民提醒，兩篇研究案例都是帶有PSEN1（E280A） 突變基因，會快速進入阿茲海默症早期階段的患者，但是絕大多數的阿茲海默症患者並沒有攜帶會導致家族遺傳的突變基因，一般患者從早期進展到晚期阿茲海默症的病理過程，與此研究案例中帶有遺傳致病基因突變的患者，病理進程不同。

此外，專家們都提到，台灣也有可能有人具有抵抗阿茲海默症病程的遺傳基因，只是目前還沒有台灣人族群抵抗阿茲海默症基因的研究，因此仍然需要進一步的研究。