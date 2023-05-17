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斯洛維尼亞媒體刊衛福部長專文 駐奧地利大使籲國際支持台灣參與WHA

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 14:39
駐奧地利代表處大使張小月。（圖/中央社）

駐奧地利代表處大使張小月。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）斯洛維尼亞主流媒體「每日報」（Dnevnik）5月16日刊登我衛福部長薛瑞元專文「後疫情時代之永續健康發展」，呼籲歐洲各國支持推動台灣參與世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）。

在這篇專文中，薛瑞元說明，疫情趨緩後全球衛生治理重點轉向疫後復甦，台灣亦致力聯合國永續發展目標，並願分享經驗協助全球建構跨部門、整合性、創新及以人為本之衛生工作目標。

疫情期間台灣因完善公衛體系及因應得宜，以及全民配合率高，防疫表現傑出，惟自2017年起未能受邀出席WHA，在全球加速強化衛生體系之際，台灣不應被遺漏，因此呼籲WHO及各方支持將台灣納入WHO成為觀察員，並參與WHO各項機制、會議。

駐奧地利代表處大使張小月也呼應該篇專文，指出全球衛生政策主事者不該因為屈從於中國政治壓力，做出威脅台灣人民健康的決策，也造成全球衛生體系嚴重分歧，結果會帶來更大的風險。況且，台灣並未要求正式會員資格，而是擬以觀察員身分參與，更顯示支持台灣參與世衛組織是健康議題而非政治議題，國際社會應予支持。

她強調，台灣是民主模範，經濟表現優秀，且一直在國際社會中扮演負責任的角色，例如疫情期間台灣向世界許多國家提供援助捐贈，斯洛維尼亞也獲得台灣幫助。現在，是各國幫助台灣的機會，WHO的會員國應支持台灣參與所有會議，機制和活動，這也可以讓其他國家分享台灣經驗並獲得有關疾病預防的最新訊息，以幫助改善世界安全。

除媒體外，斯洛維尼亞國會議員也於今年參與聯名致函WHO，支持台灣出席WHA，是非常力挺台灣的中東歐國家。
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更新時間 : 2023-05-17 16:05 GMT+08:00

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