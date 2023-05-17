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【心理戰】深知俄人不滿烏克蘭戰爭 美國CIA影片大剌剌招募俄國線人

「你身邊的人可能不想聽到真相，但我們想。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 14:02
美國CIA製作影片招募俄國線人（CIA影片截圖）

美國CIA製作影片招募俄國線人（CIA影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭打了15個月，交戰國、調停者，甚至各國情治單位無所不用其極，促戰事往有利自身的方向發展。美國中央情報局（CIA）逮到機會，釋出了一支影片，向不滿戰爭的俄國人民喊話，交出情報，我懂你。

不到兩分鐘的影片，在CIA社群媒體及俄國常用的Telegram強力放送，陰鬱的色調、沉思的場景，旁白以各種「值得嗎」的質疑，替無可奈何的人民道出內心糾結。全片以俄文發音，欲動之以情，說服俄人交出俄國內部資訊。

「這是我想要的日子嗎？」「為何生命有分貴賤？」「我們總是容易被謊言矇騙。」「我這麼做的話，就能過上有尊嚴的生活。」「你身邊的人可能不想聽到真相，但我們想。」「你不是無能為力的。」「透過安全方式與我們接觸吧。」

CNN指出，CIA相信有為數眾多的俄人，對國家的路線充滿疑慮，遭受政府大力打壓。向俄國軍事要招募線人之舉，並非是要俄國人叛國，而是欲喚起其愛國心。

CIA的吸收目標是在俄國從事軍事、情報、外交、科學研究工作，以及任何有機會取得俄國經濟或領導人資訊的人士。招募資訊中，也提供了如何透過不具名通訊管道Tor與美方接觸的方法。

路透報導，被問及此事時，克里姆林宮發言人輕描淡寫表示，相信特務單位都有關注相關活動，俄方相當清楚，美國中情局與西方情治單位從未停止針對俄國的動作。

然而，要真有勇氣站出來，恐得承受葬送一輩子的風險。俄國總統普丁（Vladimir Putin）已撂過狠話，警告國人當心叛國者。國會4月更通過法案，將叛國罪的最高刑期從20年加重至無期徒刑。
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