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游錫堃在美演說：中共要拿台灣做跳板，成為全球帝國

By 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 13:06
立法院長游錫堃16日赴華府智庫「哈德遜研究 所」發表演說，他表示，台灣不是中共終極目的地， 北京的目標是要成為世界帝國。 中央社記者...

游錫堃：台灣非終極目標 中共欲成世界帝國

立法院長游錫堃16日赴華府智庫「哈德遜研究 所」發表演說，他表示，台灣不是中共終極目的地， 北京的目標是要成為世界帝國。 中央社記者... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣立法院長游錫堃15日拜訪華府，16日在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）進行演講，游錫堃感謝提供機會分享台灣觀點，也感謝美國對台灣的支持。

游錫堃率領台灣三政黨代表訪問華府，包括民進黨立委暨書記長陳亭妃、民眾黨立院總召邱臣遠，以及時代力量立委暨人權律師邱顯智。游錫堃16日中午在哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，並與華郵專欄作家羅金（Josh Rogin）、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員暨國際宗教自由委員會（USCIRF）主席特克爾（Nury Turkel）談論印太區域安全與捍衛民主議題。

游錫堃說他必須提醒，取下台灣不是中共的終極目的，而是要「東升西降」取代歐美，成就霸權，成為全球帝國，台灣只不過是這個計劃的踏板而己。

游錫堃說，中共除擁有共產主義極權本質外，更承襲孔子「天無二日，土無二王」及中國「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」的傳統政治思想 ，全世界在中國眼中都是其「天下」。「確保台灣安全，就是確保全球的公共利益，」游說。

游錫堃警告，如果現在不正視中國的威脅，那麼「等待我們的恐怕是全球人類的黑暗未來」。因此他懇請所有美國的朋友們，堅定守護全球人類的文明及普世價值，並積極關心中國14億人民的人權，伸張公義「非美不可」。

至於台灣是否有抵禦中共侵略的能力，游錫堃以日本1895年接收台灣花近6個月才平定為例指出，台灣抵禦外國的基因很強，台灣另有海峽天險，加上美國提供給台灣的武器及人民防衛意志，他對台灣在抵禦外國方面很有信心。不過，台灣力量還不夠，仍須美國、歐洲、日本、韓國等所有民主國家，共同來幫助台灣。游也強調，自己是和平主義者，不希望有戰爭。

媒體報導，游錫堃會後受訪時說，此次訪美有兩個目的，一是應哈德遜研究所之邀發表演說，二是邀請美國國會議員參加今年的二個活動，包括9月8日至9日的台灣宗教自由高峰會，以及明年1月18日至19日跨國國會情報安全論壇，他表示己得到積極熱情的回應。

更新時間 : 2023-05-17 16:05 GMT+08:00

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