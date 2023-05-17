【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！

更新時間: 2023-05-17 15:01

首次發稿：2023-05-17 11:21

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨中常會17日下午兩點準時召開, 首先介紹提名委員與最新從初選當中勝出的立委候選人, 接著黨主席在14:12左右正式宣布, 國民黨經由科學數據,加上各地縣市首長與立委和提名同志的意見, 確定徵召侯友宜為國民黨2024總統大選候選人。

(小編良心建議: 直播過程中, 國民黨的臉書與YouTube頻道雜訊甚多, 聽不清楚講話的內容, 煩請主事者多注意)

朱立倫在介紹侯友宜時指出, 施政滿意度最高的侯友宜, 堪稱是正義的化身, 人民的公僕, 更具有領導力與協調力, 堅強的意志與溫暖的愛心。

相信提名侯友宜之後, 國民黨能夠上下團結一致, 共同捍衛中華民國, 守護台灣的民主自由維護兩岸和平, 共同為台灣人民拚好日子, 這是國民黨所有人共同的決心。

朱立倫也感謝郭台銘董事長展現出國際級企業家的遠見與氣度, 他不但跟國民黨一起努力打拼, 更決定團結堅定支持侯友宜, 郭台銘也將成為重要的藍軍領袖之一, 同時也是國民黨2024年重返執政的重要夥伴。

國民黨在會前表示，今天沒有特別邀請郭台銘，將在適當場合邀請共同展現大團結。

中央社引述國民黨發言人楊智伃表示，下午活動場合是中央常務委員會會議，確實沒有特別邀請郭台銘，將在適當場合邀請共同展現大團結。

(國民黨中常會宣布徵召侯友宜參加20224總統大選, 以上均為直播截圖)

更新時間: 2023-05-17 13:48

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）由於鴻海創辦人17日下午一點左右PO文恭喜侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統大選，國民黨總統候選人可說塵埃落定!也證實台北市議員秦慧珠稍早的PO文確實是預告了國民黨稍後中常會即將公布的結果!

郭台銘今天以#我心長照中華民國為題的PO文, 全文如下:

台銘投入爭取參與國民黨總統候選人徵召，純粹出於在國際局勢詭譎的環境中，冀望將我多年在國際、經濟、科技方面的經驗與思考，貢獻中華民國，也為台灣人民創造更好更幸福的生活。

自始便立定主意：

第一、只提最高層次的政策討論意見

第二、絕不訴諸負面攻訐手段

第三、過程與結果同等重要，宣揚和平、繁榮、清廉價值理念，與取得提名同等重要

我深信我的活動遵循此三大原則，以民主的風度來爭取人民的認同，也提出了許多刺激大家思考的議題。

最重要的，我提出了可以做為兩岸未來長遠和平基礎的具體主張，發表「金門和平宣言」中，希望人民渴望和平的心聲，能夠刻劃在從政者心中。

過去這一個月中，國民高度關注國民黨選情，往復思辨國家前途關鍵路線，雖然有許多攻擊意見針對我而來，但和社會國家所得到的好處相比，實在微不足道。

恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位， 侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。

我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！

昨日晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」的主要政見，期望能持續推動。

在參選活動的幾十天過程中，握了數萬雙基層勞動百姓長繭的手，注視了無數對期待希望的目光，看見了許多含著淚光盼著和平的眼神，讓台銘深刻感觸到民心的向背與執政者施政的落差。

參與徵召過程獲得了許多朋友的鼎力協助，不管認不認得，您的支持一直是台銘繼續奮鬥的動力。台灣人民的純樸、善良、勤勞、誠實永記我心。

台銘仍會繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休。

更新時間: 2023-05-17 12:14

國民黨確定徵召侯參選總統？秦慧珠PO文：恭喜侯友宜！感謝郭台銘 警方、粉絲嚴陣以待

延伸閱讀: 【雲裡霧裡】藍營侯郭兩派角力? 朱立倫與郭台銘會面後•挺郭活動相繼取消

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨預計今天(17日) 公布總統徵召人選，黨內盛傳已決定徵召新北市長侯友宜，且台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等執政縣市長都將出席中常會，營造團結意味濃厚。

新北市長侯友宜上午被問到是否會與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選時表示，彼此有共同信念與價值，會並肩作戰攜手向前。

國民黨今日下午2點舉行中常會，黨主席朱立倫將宣布總統大選徵召人選，媒體紛紛在中常會會場外擺好陣勢，準備第一時間報導國民黨總統參選人出線人選。

國民黨部外面，則有挺韓團體要求徵召前高雄市長韓國瑜，事前已申請路權在八德路搭帳棚造勢。

警方則一早就開始進行維安準備，自由時報報導稱，現場有大批保警攜盾牌、長棍進駐黨部，預防突發狀況。

國民黨總統人選採徵召方式決定，目前以侯友宜呼聲最高，而積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘，15日與國民黨主席朱立倫會面後，取消立委陳玉珍、聯電榮譽副董事長宣明智原訂16日舉辦的挺郭活動，是否已被勸退，黨中央與郭台銘辦公室都未對外說明。

外傳國民黨今天中常會將正式宣布徵召侯友宜代表參選2024年總統，但黨中央對中常會議程三緘其口、保密到家，連黨內立委都無法得知是否就是要徵召侯友宜。

不過今早8點半左右, 台北市議員秦慧珠搶先在臉書po文稱: 恭喜侯友宜、感謝郭台銘!不知道是心理戰還是在預告徵召結果?!

侯友宜今天將出席中常會，他16日表示，因為有新北立委參選人被提名，依往例，縣市首長都會出席並支持參選。

根據中央社，蔣萬安、張善政、謝國樑今天也將出席中常會，黨內人士分析，除了幫所屬地區的立委提名人站台外，也可能是要幫侯友宜助陣、造勢，營造團結氛圍。

若國民黨今天宣布徵召侯友宜，屆時郭台銘是否現身與朱立倫、侯友宜同台訴求團結，成為關注焦點，也是藍營日後能否順利整合的關鍵。

藍營地方人士說，黨中央到目前為止不對外說明，可能是尚未確定郭台銘明天是否現身中常會，與朱立倫、侯友宜同台。

此外，國民黨宣布徵召人選在即，前高雄市長韓國瑜支持者16日已在中央黨部外搭起帳篷，訴求韓國瑜挺誰，他們就挺誰，並準備在提名人選確定後，舉辦活動造勢。郭台銘支持者也尚未放棄，紛紛到朱立倫臉書留言，期盼徵召郭台銘，國民黨才有機會贏。

國民黨確定徵召侯參選總統？秦慧珠搶先發文：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

【雲裡霧裡】藍營侯郭兩派角力? 朱立倫與郭台銘會面後•挺郭活動相繼取消