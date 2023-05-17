快檢查冰箱！好市多「科克蘭冷凍草莓」也驗出A肝 從墨西哥進口 、1513包已流入市面

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）繼好市多進口的「科克蘭冷凍綜合莓」和「冷凍藍莓」驗出A肝病毒後，食藥署於4月30日至5月3日啟動後市場擴大抽驗計畫，結果發現來自墨西哥的「冷凍草莓」也檢出A肝病毒陽性，共計進貨1,546包，庫存量僅剩下33包。

根據食藥署今日上午最新說明，因應4月底起，好市多股份有限公司進口的「科克蘭冷凍綜合莓」、「冷凍藍莓」陸續遭檢出A型肝炎病毒陽性一案，衛生單位下令全面回收和銷毀已售出仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品。

據統計，截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計49,168.32公斤(科克蘭冷凍綜合莓24,089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1,402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓23,676.14公斤)。

此外，食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至112年5月16日止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。

食藥署表示，該件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為「科克蘭冷凍草莓」(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)，該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。

詳細資訊食藥署已於署官網首頁設置「好市多公司冷凍莓果檢出A肝專區」，揭露「A肝個案通報情形」、「好市多冷凍莓果案產品回收情形」、「後市場輸入冷凍莓果抽驗結果公布」、「A肝衛教資訊」、「好市多公司提交之調查報告審視意見」等資訊，供消費者參考。

食藥署說明，為瞭解本次A型肝炎病毒汙染來源，食藥署亦審視該公司5月10日提供之初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求該公司於5月31日前提出完整調查報告，於完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。