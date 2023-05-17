Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

深根孩童文化素養！農糧署：台灣校園營養午餐將融入節慶米食教作

農糧署希望藉由穿越時空感受米食文化源起，吸引學童愛吃傳統米食並喜愛米食多元萬花筒的魅力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 11:12
照片來源：農糧署提供

照片來源：農糧署提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為帶領學童了解古人24節氣時序的農家智慧，農糧署今(5/17)日表示，今年的「食米學園計畫」將節慶(節氣)米食教作融入學校課程，全臺計有50所國小，辦理122場次示範教學，由老師搭配不同時令節氣規劃應景米食納入營養午餐提供學童品嘗，以主食或甜品的方式體驗傳統米食製品的軟、Q、鹹、甜、香之教作樂趣，校園午餐時間成為孩童最期待時段。

農糧署表示，校園營養午餐是孩童成長重要關鍵，自2021年起開始於學校午餐供應產銷履歷米，且為培養學童餐餐好食力，特別設計將節慶米食文化導入語文、自然、社會、生活等課程，引領學童體驗傳統米食，跟著節氣歡度節慶。例如在清明節，以龜粄造型模具及現打火龍果汁為材料，教導孩童實作各自獨一無二的紅龜粿，並認識糯米的分類與用途；盛夏六月引領學童跟隨阿嬤的智慧，在農曆6月6日大暑時節以蓬萊米粉作綠豆米苔目，感受清涼又消暑的傳統米食；在霜降節氣的重陽節，以秈米蒸煮製成九層糕體驗重陽敬老與步步高升，讓孩童體會九層糕製作過程必備專注力與創造力，在年終五穀冬藏之冬至時節，教導學童以糯米粉搓湯圓，又圓又甜象徵豐碩圓滿。

農糧署希望藉由穿越時空感受米食文化源起，吸引學童愛吃傳統米食並喜愛米食多元萬花筒的魅力。

為此，農糧署將節慶米食融入校園營養午餐，除了讓學童認知傳統米食文化之傳承與美味，依據地區特色也融入國內多元族群節慶米食展現之不同風味及樣貌，如原住民族的阿拜、竹筒飯；客家族群的粄條、牛汶水；越南的米線、米干，米食製品千變萬化豐富多元，啟發學童由不同角度學習米食文化，認同國內各族群特色米食展現之不同風味與樣貌，啟蒙孩童文化素養。

最後，農糧署說，節慶米食導入校園營養午餐是今年首次試辦，期待能帶給學童對米食文化有不同的體驗與改變對米飯之刻板印象，進而喜愛傳統多樣化米食，從孩童、學校、家庭至社區一起重新感受運用節氣、享受節慶米食的歡樂與美味。

深根孩童文化素養！農糧署：台灣校園營養午餐將融入節慶米食教作

照片來源：農糧署提供
農糧署
米食
節慶
節氣
米食教作
營養午餐

相關新聞

完成輸出檢疫！防檢局：臺灣第一批100公斤優質棗進軍韓國
完成輸出檢疫！防檢局：臺灣第一批100公斤優質棗進軍韓國
2023/01/07 17:21
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小195名師生就醫 今多返校5學童在家觀察
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小195名師生就醫 今多返校5學童在家觀察
2022/12/30 12:05
花蓮吉安檳榔心芋正值產期　台北農會超市推台灣東部農產品試吃活動
花蓮吉安檳榔心芋正值產期　台北農會超市推台灣東部農產品試吃活動
2022/09/29 09:15
農糧署推廣台灣文旦　日本笠間市近7千學童營養午餐嚐鮮
農糧署推廣台灣文旦　日本笠間市近7千學童營養午餐嚐鮮
2022/09/23 09:22
強颱軒嵐諾將影響台灣　農糧署籲請農友加強防範措施、嚴防災害
強颱軒嵐諾將影響台灣　農糧署籲請農友加強防範措施、嚴防災害
2022/09/01 12:29

更新時間 : 2023-05-17 16:04 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都