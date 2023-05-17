深根孩童文化素養！農糧署：台灣校園營養午餐將融入節慶米食教作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為帶領學童了解古人24節氣時序的農家智慧，農糧署今(5/17)日表示，今年的「食米學園計畫」將節慶(節氣)米食教作融入學校課程，全臺計有50所國小， 辦理122場次示範教學，由老師搭配不同時令節氣規劃應景米食納入營養午餐提供學童品嘗，以主食或甜品的方式體驗傳統米食製品的軟、Q、鹹、甜、 香之教作樂趣，校園午餐時間成為孩童最期待時段。

農糧署表示，校園營養午餐是孩童成長重要關鍵， 自2021年起開始於學校午餐供應產銷履歷米， 且為培養學童餐餐好食力，特別設計將節慶米食文化導入語文、 自然、社會、生活等課程，引領學童體驗傳統米食， 跟著節氣歡度節慶。例如在清明節， 以龜粄造型模具及現打火龍果汁為材料， 教導孩童實作各自獨一無二的紅龜粿，並認識糯米的分類與用途； 盛夏六月引領學童跟隨阿嬤的智慧， 在農曆6月6日大暑時節以蓬萊米粉作綠豆米苔目， 感受清涼又消暑的傳統米食；在霜降節氣的重陽節， 以秈米蒸煮製成九層糕體驗重陽敬老與步步高升， 讓孩童體會九層糕製作過程必備專注力與創造力， 在年終五穀冬藏之冬至時節，教導學童以糯米粉搓湯圓， 又圓又甜象徵豐碩圓滿。

農糧署希望藉由穿越時空感受米食文化源起， 吸引學童愛吃傳統米食並喜愛米食多元萬花筒的魅力。

為此，農糧署將節慶米食融入校園營養午餐， 除了讓學童認知傳統米食文化之傳承與美味， 依據地區特色也融入國內多元族群節慶米食展現之不同風味及樣貌， 如原住民族的阿拜、竹筒飯；客家族群的粄條、牛汶水； 越南的米線、米干，米食製品千變萬化豐富多元， 啟發學童由不同角度學習米食文化， 認同國內各族群特色米食展現之不同風味與樣貌， 啟蒙孩童文化素養。

最後，農糧署說，節慶米食導入校園營養午餐是今年首次試辦， 期待能帶給學童對米食文化有不同的體驗與改變對米飯之刻板印象， 進而喜愛傳統多樣化米食，從孩童、學校、 家庭至社區一起重新感受運用節氣、享受節慶米食的歡樂與美味。

照片來源：農糧署提供