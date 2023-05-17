血壓超標卻不自知 中風、腎衰竭慢性病跟著來！台灣醫：改變生活方式可逆轉早期高血壓

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）不量不知道，一量血壓嚇一跳！國健署統計，國內18歲以上患有高血壓的人高達588萬人，但有近3成的20歲以上民眾卻不自知。醫師提醒，高血壓被視為「沉默的殺手」，可能引發心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病，因早期無明顯症狀易被忽視，病人往往是合併其他慢性病就醫後，才發現血壓早已超標，需要吃藥來控制。

不想吃藥？5點助逆轉早期高血壓

恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐醫師說明，高血壓可分為原發性及續發性，大部分人為原發性，即遺傳、壓力、鹽分攝取過多、抽菸飲酒、體重過重或缺乏運動。正常血壓應該是收縮壓小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱，如果血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，就是高血壓，而高血壓早期可能透過頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等症狀作為警訊。

事實上，早期的高血壓可以透過改變生活方式來控制，例如飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒菸、適當的飲食控制和定期運動等。同時，定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。

黃駿豐提醒，如果在就醫後需要使用高血壓藥物，切忌不要擅自停藥，無論是因為感覺自己好轉，或者是受到藥物副作用的影響。遵從醫生的指示，按時服藥，並在用藥期間定期追蹤血壓和就醫，以確保血壓保持在正常範圍內。

血壓測量3不1要與722管理原則

血壓要如何量才正確？黃駿豐表示，不少民眾反應，在家中量血壓都很正常，但一到醫院量血壓就飆高，懷疑自己是否健康出問題或是家中血壓計壞掉。但其實這是「白袍高血壓」，通常是病人進入醫療院所，因緊張等情緒或壓力，讓心跳加快、血壓變高。為避免血壓測量的結果不正確，醫師建議測量血壓前30分鐘記住「3不1要」：

不菸酒咖啡 不憋尿 不捲起衣袖 要休息5分鐘

此外，在家中也要持續測量並記錄，雙手測量後記錄血壓較高的那隻，若左右手相差5-10毫米汞柱為正常，並養成居家血壓量測習慣及722原則，即：「7」連續七天測量，「2」早上起床後1小時且上完廁所，尚未服藥或進食前、晚上睡覺前1小時各量一次，「2」每次量兩遍，間隔一分鐘取平均值。黃駿豐呼籲，透過「3不1要與722管理原則」定期測量並掌握自己血壓的狀況，是確保有效血壓管理的關鍵，避免慢性病跟著來。