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國際種子檢查協會認證實驗室！種苗場種子檢查室　為台灣種子品質把關　

種苗場表示，因應日益頻繁之種子國際貿易往來，由具公信力第三方檢驗機構依國際檢測標準核發的檢測報告，成為確認種子品質及保障買賣雙方權益不可或缺的文件，ISTA檢驗證(ISTA Certificate)，為種子國際貿易上最重要之品質證明之一。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 09:29
因應新冠肺炎疫情，種苗場種子檢查室採遠距方式接受ISTA稽核。(照片由種苗改良繁殖場提供)

因應新冠肺炎疫情，種苗場種子檢查室採遠距方式接受ISTA稽核。(照片由種苗改良繁殖場提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）種子為農業的根本，而木瓜、西瓜、青花菜、東方甜瓜、小果番茄等高價園藝作物種子，是台灣種子產業重要出口品項。因應種子國際貿易往來需求，行政院農業委員會種苗改良繁殖場今(17)日表示，隸屬於種苗場的種子檢查室自2001年起通過國際種子檢查協會認證稽核，成為我國唯一ISTA認證實驗室。

種苗場表示，因應日益頻繁之種子國際貿易往來，由具公信力第三方檢驗機構依國際檢測標準核發的檢測報告，成為確認種子品質及保障買賣雙方權益不可或缺的文件，其中由國際種子檢查協會(International Seed Testing Association, ISTA)認證實驗室(accredited laboratory)所核發的ISTA檢驗證(ISTA Certificate)，為種子國際貿易上最重要之品質證明之一。

種苗場表示，該場種子檢查室每年執行近2,000件種子檢查案件，檢測範圍涵蓋水稻、花生、玉米、高粱、大豆等重要農藝作物三級良種繁殖制度種子、市售種子及出口種子檢測報告等國內外檢測需求。2022年經檢查之水稻種子逾3,600公噸，可提供栽培面積16萬公頃，占總栽培面積60%，確保我國糧食生產品質；同年度種子檢查室核發ISTA檢驗證之出口種子量逾2萬3000公斤，價值近新臺幣1億元。

種苗場指出，近年新冠肺炎疫情肆虐，該場種子檢查室卻未減少種子檢測服務品質及量能，並持續精進認證實驗室檢測技術及管理系統，於2022年6月通過ISTA第8次稽核，確保ISTA認證實驗室發證資格，持續為我國種子苗產業服務。
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