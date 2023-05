英國前首相特拉斯訪台: 很高興能在自由前線與台灣一起努力

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)英國前首相特拉斯昨(16日) 晚搭機抵台訪問,她在桃園國際機場發表談話表示,此刻台灣正面臨前所未有的威脅,很高興能來台,在自由的前線和台灣政府及民眾一同努力。

特拉斯(Liz Truss)於16日至20日訪問台灣,她所搭乘的中華航空公司CI82班機在晚間6時23分抵達桃園國際機場,外交部長吳釗燮親自前往國賓門接機。

Thanks for the warm welcome - great to be here! https://t.co/2J4aXHEN6p