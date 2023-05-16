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成藥代理商疑捲款逃　高雄市估300家藥局受害•損失達5千萬元

高雄市藥師公會表示，這家生技公司代理許多知名品牌成藥，4月疑似已出現財務問題，卻仍跟藥局簽約收支票，5月陸續有會員反映支票已被兌現，但拿不到藥可賣。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 17:56
高雄市議員李雅靜（左4）16日陪同4大藥師公會及受害藥局舉行記者會，指高雄市一間代理多家知名藥品生技公司人去樓空，導致上百家藥局因預先支...

高雄市議員李雅靜（左4）16日陪同4大藥師公會及受害藥局舉行記者會，指高雄市一間代理多家知名藥品生技公司人去樓空，導致上百家藥局因預先支...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市四大藥師公會今天(16日) 指控，高雄市一間代理多家知名藥品生技公司人去樓空，導致上百家藥局因預先支付貨款損失慘重。衛生局派員前往業務檢查公司均大門深鎖，會依法裁罰。

高雄市議員李雅靜今天偕同高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會及受害藥局召開記者會，指控高雄市一家代理多家知名藥品的生技公司預收貨款後卻人去樓空，導致多家藥局損失慘重。

李雅靜說，目前生技公司負責人已經神隱，找不到人高雄市至少超過100家藥局受害，金額至少約5000萬元，對社區藥局經營造成很大壓力，恐釀一波藥局倒閉潮，呼籲警方和衛生局主動介入調查。

高市藥師公會理事長張盈棠說，這家生技公司代理許多知名品牌成藥，跟藥局的交易模式是預付貨款，才會陸續出貨。4月疑似已出現財務問題，卻仍跟藥局簽約收支票，5月陸續有會員反映支票已被兌現，但拿不到藥可賣。

中央社引述張盈棠說，這家生技公司在高雄經營約30年以上，一開始聽聞此事也覺得不可思議，目前初估受害藥局100至300家都有可能，公會還在調查中，個別會員損失金額從數萬元至數百萬元不等。

受害藥局代表指出，生技公司要求藥局要預開支票，才能簽訂合約並陸續出貨，也因為這樣造成藥局嚴重損失，呼籲負責人盡快出面，檢調單位應介入偵辦。

衛生局主秘廖哲宏說，近期有前往這家(慶安生技)公司業務檢查，但已大門深鎖，找不到負責人，公司有疑似規避檢查情形，會依藥事法進行裁罰3萬至200萬元。此外，負責人也是藥師，同時也會進行相關藥師懲戒。

高雄市警察局刑事警察大隊表示，警方會向公會了解受害的廠商有幾家，及相關受害情形，會在最快的時間內將犯嫌查緝到案。

衛生局發布新聞稿說，這間生技公司疑利用不正當行為，要求藥局預先支付貨款卻不出貨，造成多家藥局蒙受大量損失，衛生局已密切聯繫藥師公會，掌握影響範圍，將協助聯合被害下游藥局依民事訴訟法協助求償。

據衛生局調查，這間公司代理多種成藥，包括金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、龍角散、綠油精、肌樂噴劑、克風邪及舒立效等常見非處方用藥。這些非處方用藥雖影響醫師處方、藥師調劑很小，但考量受害藥局多，衛生局持續與藥師公會聯繫合作，保障市民健康及公會會員權益。

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