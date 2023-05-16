國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨料將於17日公布究竟由誰出馬角逐2024總統大位，根據台灣民意基金會5月民調，若對上民進黨賴清德、民眾黨柯文哲，無論是侯友宜或郭台銘，都不敵賴清德，但派侯的勝算高出郭。

賴侯柯對決：「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」

結果發現：35.8%賴清德，27.6%侯友宜，25.1%柯文哲，6.4%尚未能決定，5%沒意見、不知道、拒答。換句話說，若賴侯柯三人相爭，20歲以上台灣人中，三成六支持賴清德，二成八支持侯友宜，二成五支持柯文哲。賴清德領先侯友宜 8.2 個百分點，侯友宜領先柯文哲 2.5 個百分點。

與4月相較：賴清德領先侯友宜的程度從 3.7 個百分點擴大到 8.2 個百分點。侯友宜領先柯文哲的程度從 7.1 個百分點萎縮到 2.5 個百分點。

換成賴郭柯對決：「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨郭台銘、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」

結果發現：39.4%賴清德，24.4%郭台銘，24.5%柯文哲，6.4%尚未能決定，5.4%沒意見、不知道、拒答。換句話說，若賴郭柯三人競爭，20歲以上台灣人中，三成九支持賴清德，二成五支持柯文哲，二成四支持郭台銘。賴清德領先郭台銘 15 個百分點，柯文哲領先郭台銘 0.1 個百分點。

民意基金會游盈隆指出，在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴、侯、柯組，賴清德領先侯友宜 8.2 個百分點，然而，在賴、郭、柯組，賴清德領先郭台銘 15 個百分點。換句話說，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差 6.8 個百分點，侯友宜勝出將不意外。

本次民調是於 2023年5月8-9日進行，對象20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1,076 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。