疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）疾管署表示，據近期統計顯示，Omicron疫情正式進入第4波流行，且XBB占比有持續增加的趨勢，提醒長者、有發燒或呼吸道症狀的民眾仍應自主佩戴口罩；另外，若兒童出現重症前驅症狀時，恐為腦炎前兆，應立即就醫。

據疾管署統計，近7日(5/10-5/16)每日平均新增154例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/3-5/9)之每日平均新增116例上升。

上週新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例。其中85例本土個案分別為46例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔11例)、34例BA.2.75、3例BA.5、2例BQ.1。另60例境外移入分別為48例XBB ( 其中XBB.1.5佔18例、XBB.1.16佔12例)、10例BA.2.75、1例BA.2、1例BQ.1。

近四週監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75(54%)，其次為XBB(37%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已有穩定增加趨勢，上週已超過BA.2.75，須持續密切觀察。

疾管署副署長羅一鈞提醒，面對新一波流行期，兒童重症風險不可忽視，兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩，可能為重症或腦炎的前兆，請立即就醫，以獲得妥善照護。

羅一鈞說，雖然現在僅有醫療照護機構和救護車等場所需全程戴口罩，但仍建議長者，以及本身有發燒、呼吸道症狀、前往人潮壅擠地方、免疫力不佳或需接觸到長者的民眾，自主戴上口罩來保護自己和他人。

此外，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，呼籲長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

另因應指揮中心解編將屆滿一個月，國內「數位新冠病毒健康證明」服務將於5月31日正式退場，民眾若有需求，請儘速下載，數位證明申辦及系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。