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【林來瘋開箱影片】林書豪聯名膠囊系列快閃台北　受傷後首度露面親吐下季動向

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/16 21:09
PALLADIUM無預警推出林書豪聯名系列。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

PALLADIUM無預警推出林書豪聯名系列。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)法國軍靴品牌PALLADIUM無預警推出林書豪聯名系列，現時16天的快閃店於今（16）日誠品西門店開張，有粉絲於凌晨就開始排隊。

前NBA球星林書豪今年2月加盟P. LEAGUE＋職業籃球聯盟，帶領高雄鋼鐵人斬獲逆轉8連勝、連5周穩坐聯盟MVP、連拿三場大三元，此次聯名推出膠囊系列「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，林書豪身穿集結復古優雅的經典設計現身記者會，吸引破百名粉絲熱情參與。

林書豪14日在鋼鐵人季後賽遭夢想家洋將Chris McCullough肘擊出現腦震盪，今日狀況看起來十分良好，林書豪開玩笑表示從小媽媽就說他頭很硬（hard-headed固執），現在已經沒有暈眩及嘔吐，明天會再去看醫生，要大家不要擔心。

林書豪呼籲球迷理性對待，不要攻擊夢想家球員，他透露McCullough是以前隊友，事後也發訊息道歉不是故意，林書豪指出，「籃球圈是個家庭，雖然球員會換球隊彼此競爭，但我們還是會互相支持，所以不要攻擊別人。」

【林來瘋開箱影片】林書豪聯名膠囊系列快閃台北　受傷後首度露面親吐下季動向
林書豪身穿聯名系列現身開幕記者會。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

針對有媒體報導林書豪是因為受傷萌生退休念頭，他強調不是真的，還在思考下階段計畫，他很喜歡P. League+氛圍，但現在已邁入35歲，計畫先回去沉澱一下，「從去年8月開打到現在，不只身體累，心也很累，這次付出努力但沒辦法打到最後真的很難過，這種感覺很難用中文形容，後天會離開台灣先去度假放鬆。」

林書豪粉絲、來自台北的42歲崔先生於今日凌晨2點起快閃店前排隊，他告訴台灣英文新聞身為林書豪球迷已有10年，他看林書豪自傳被滿滿的正能量感動，林書豪教會他的是「人生跟球賽一樣難免有起伏，要愛隊友跟對手！」今日在快閃店內花了近2萬多元台幣購買聯名鞋，球衣及棒球外套，更幸運得到林書豪親筆簽名。他喊話希望林書豪可以留在台灣，是球迷心目中的總冠軍。

「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」快閃店開箱影片。(影/Taiwan News, Lyla Liu)

【林來瘋開箱影片】林書豪聯名膠囊系列快閃台北　受傷後首度露面親吐下季動向
林書豪超級粉絲崔先生大秀戰利品。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
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更新時間 : 2023-05-17 00:28 GMT+08:00

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