Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市蘆洲區福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

By 台灣英文新聞
2023/05/16 17:20
照片來源：新北市政府社會提供

照片來源：新北市政府社會提供

蘆洲區福安宮響應新北市好日子愛心大平台，16日上午捐贈3輛社福專車予新北市社會局，做為偏區輸送民生物資和關懷弱勢之用。新北市長侯友宜表示，福安宮福德正神庇佑鄉里，將信眾的愛心涓滴累積轉作公益，正是「一手來、一手去、做好代誌！」也是台灣人最樸實無華的精神。

福安宮主委李金龍表示，福安宮於道光25年(西元1845年)間由地方耆老蓋了座小廟奉祀，約於1984年間由地方仕紳集資擴建為今日樣貌，成為蘆洲樓仔厝地區知名的土地公廟。歷任主事者，遵循土地公守護眾生的精神回饋社會，曾捐贈社區巴士、子宮頸抹片檢查車及2部早療行動車等，在八仙塵爆與高雄氣爆事件中亦各捐贈100萬元，還提供蘆洲區8所學校電腦設備及公所急難救助金。

侯友宜由民政局長柯慶忠、社會局副局長許秀能、顧問李麗圳等人陪同，抵達福安宮時，受到歷任主委、委員和志工的歡迎，市議員李翁月娥、黃桂蘭、李余典、王威元、立委林淑芬、市政顧問黃秀玉及蘆洲區10多位里長亦到場參加捐車典禮。

侯友宜先向福德正神上香，祈求土地公保佑新北市民安居樂業。他說福安宮的主事者在這塊土地長大，有土地公保庇，家庭和樂，事業發達，賺了錢就回饋社會做公益，歷年來福安宮已累計捐贈車輛、物資市值和款項合計高達1,668萬元。

侯友宜說，非常感謝福安宮現任及歷屆主委、委員、志工，其實人無分富貴貧窮，或是市長總統，大家都是平起平坐，他身為台灣囝仔，有機會為新北市民打拼，不分藍綠、不分族群、不分政黨，未來有機會為國家服務，會更努力、更打拼，就像土地公一樣，忠實守護大家。

在捐贈儀式後，侯友宜並為福安宮舉辦的老人共餐幫長輩一一打菜。社會局副局長許秀能表示，3輛社福專車其中2輛將交由北海岸社福中心及七星社福中心使用，讓社工載運物資和關懷弱勢；另1輛交由愛德養護中心載運身心障礙院民就醫或參與活動之用。

更新時間 : 2023-05-17 00:28 GMT+08:00

最受歡迎

英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費