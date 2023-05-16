集保eNotice服務6月底上線　財政部所屬公股事業率先響應

隨著ESG浪潮興起及金融科技發展，集保結算所在金管會支持及指導下，打造全新「股東e服務」平台，將於今(2023)年6月30日上線，除整合電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）外，另一亮點即聚焦於新登場的「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），提供上市(櫃)、興櫃公司及有股務代理之公開發行公司，將現行紙本股利發放通知改採電子化，讓投資人即時掌握股利發放通知資訊。

集保董事長朱漢強表示，在推動eNotice 過程中，特別感謝財政部國庫署蕭家旗署長大力推動公股事業支持、百分百達標，包括第一金控、華南金控、合庫金控、兆豐金控、彰化銀行及臺灣企銀等6家公股金融事業已率先完成簽約，高度展現公股金融事業的股務數位服務及ESG 永續經營的企圖心；另在財政部為證券及金融市場追求2050淨零排放的目標、齊心努力的帶領下，其主要持股的關貿網路公司亦已完成簽約。

今年4月中旬集保正式公告eNotice平台的上線時間後，在政府機關指導、發行公司支持、股務單位協助推廣下，不到一個月的時間，除上述公股行庫，還有遠東、潤泰、永豐餘、華夏等集團轄下全部公司、玉山金、中興電、大立光、台玻等超過350家公司與集保完成簽約，且持續增加中，足以顯見電子通知除可節省公司成本外，可滿足新時代股東的數位化需求，更是企業以行動支持淨零排放、充分落實 ESG永續政策的具體展現。

集保eNotice平台上線後，投資人只要透過電腦或手機登入平台，同意接收電子通知服務，且所持有股票標的之發行公司已委託集保辦理發送電子通知者，便可透過電子郵件或是集保e手掌握App等方式，接收所投資公司的現金及股票股利發放電子通知，並可於平台或是集保e手掌握App查詢包含股利發放日、實領金額及最近3年的歷史股利發放電子通知等多項資訊，不必再收到一大疊的紙本股利通知單，充分響應節能減碳政策，又能落實行動主義。

發行公司與集保完成簽約後，今年下半年的股利發放通知即可使用集保eNotice平台，朱漢強表示，參考行政院環保署的A4紙碳足跡與環境品質文教基金會的增種樹數量等資訊，如果將公司每年須寄發的5,800萬份股利發放紙本通知書都轉換為電子通知，換算每年約可減少440噸碳排放，相當36,600棵樹一年的吸碳量，約為6座大安森林公園之樹木數量，一年節省的紙張長度連接約可繞行臺灣14.8圈，相當於繞行地球0.44圈；紙張疊起來高度相當於11.4座台北101大樓；集保將持續打造股東e化服務生態系，秉持「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」精神，提供投資人(股東)便捷數位化服務，攜手發行公司及其股東，創造多贏局面，期能推動我國證券市場的金融科技應用及永續政策發展再邁前一大步。