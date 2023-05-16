新北全國首創多元職探　500人次暑假免費體驗

新北職探再進化，提供更多元的職業試探機會給學子。 新北市推出全國首創多元職探，今(16)日舉辦「 多元職業試探暨體驗教育場域啟動記者會」， 由副市長劉和然攜手教育局、經發局、 新北市產業觀光促進發展協會、各觀光工廠及產業文化館、 各職探中心宣布正式啟動，並獨創三階段嚴謹的系統化認證機制， 讓更多元合適的單位、機構都能擴大納入。

副市長劉和然頒發證書時表示，新北市擁有全國最多16所職探中心 ，每年提供超過萬名職探活動，今年度新北市再突破，納入11間觀 光工廠及產業文化館後，將職探場域擴大至27間，並透過「 課程審查、師資培訓及訪視考核」等三階段認證， 確保職探精神及課程品質。多元職探強調了解「職業內涵、 職場環境以及職人精神」，未來更將納入23間高中職及23間境內 科技大學，職探場域可擴展至73間，全面落實適性發展精神。

今年度有玉美人孕婦裝觀光工廠、香帥蛋糕芋製所、 印地安皮革創意工場、王鼎時間科藝館、 安美得傷口照護產業文化館、聖瑪莉丹麥麵包莊園、 卡滋爆米花觀光工廠樂園、許新旺陶瓷紀念博物館、 阮的肉干產業概念館、吳福洋襪子故事館、王子創意文具國等11間 觀光工廠及產業文化館通過認證，各廠館職探課程各具特色， 不同於市面上簡易DIY手作體驗，讓孩子在動手做的同時， 深入了解該職業的內涵及特色，同時也透過豐富的展示專區、 互動裝置等了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。

另外，也輔導28位業界講師通過師資培訓，編撰11種課程教案， 包含工業、商業、農業、家事、藝術及醫護六大類，將於暑假提供2 0梯次多元職探課程，約500人次免費體驗機會， 歡迎國小高年級學生踴躍報名參加!即日起至2023年6月13日止 可至網站查詢相關報名資訊。

新北市職探中心之一的大觀國中校長羅珮瑜對此表示， 職業試探的精神就是認識工作世界， 著重工作場域營造以及職業工作的內涵，不只是讓孩子動手做， 更要試探職業的興趣性向，這次透過認證機制， 將觀光工廠及產業園區納入之後，運用觀光工廠更真實的工作環境， 以及更在地的產業文化，讓孩子能更進一步了解工作世界的奧妙。

通過認證的玉美人孕婦裝觀光工廠總經理， 同時是新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰也表示， 感謝新北市推動全國首創多元職探場域，透過產官學會議研討、 嚴謹且詳細的規劃認證制度、 講師培育課程及體驗場域環境配置的標準， 讓觀光工廠及產業文化館能逐步完成認證，更感謝協會夥伴的支持， 攜手為培育專業技術人才盡心力。

教育局補充，今年度多元職探場域推出2模式3軌道合作方式， 分別為多元場域自辦式、國中小合作式以及職探中心合作式， 因此除規劃之職探育樂營之外， 也歡迎新北市國中小學校至觀光工廠及產業文化館進行職探課程， 相關課程資訊已函文至各校，可逕詢該廠館。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供