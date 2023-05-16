新北全國首創多元職探　500人次暑假免費體驗

新北職探再進化，提供更多元的職業試探機會給學子。新北市推出全國首創多元職探，今(16)日舉辦「多元職業試探暨體驗教育場域啟動記者會」，由副市長劉和然攜手教育局、經發局、新北市產業觀光促進發展協會、各觀光工廠及產業文化館、各職探中心宣布正式啟動，並獨創三階段嚴謹的系統化認證機制，讓更多元合適的單位、機構都能擴大納入。
副市長劉和然頒發證書時表示，新北市擁有全國最多16所職探中心，每年提供超過萬名職探活動，今年度新北市再突破，納入11間觀光工廠及產業文化館後，將職探場域擴大至27間，並透過「課程審查、師資培訓及訪視考核」等三階段認證，確保職探精神及課程品質。多元職探強調了解「職業內涵、職場環境以及職人精神」，未來更將納入23間高中職及23間境內科技大學，職探場域可擴展至73間，全面落實適性發展精神。
今年度有玉美人孕婦裝觀光工廠、香帥蛋糕芋製所、印地安皮革創意工場、王鼎時間科藝館、安美得傷口照護產業文化館、聖瑪莉丹麥麵包莊園、卡滋爆米花觀光工廠樂園、許新旺陶瓷紀念博物館、阮的肉干產業概念館、吳福洋襪子故事館、王子創意文具國等11間觀光工廠及產業文化館通過認證，各廠館職探課程各具特色，不同於市面上簡易DIY手作體驗，讓孩子在動手做的同時，深入了解該職業的內涵及特色，同時也透過豐富的展示專區、互動裝置等了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。
另外，也輔導28位業界講師通過師資培訓，編撰11種課程教案，包含工業、商業、農業、家事、藝術及醫護六大類，將於暑假提供20梯次多元職探課程，約500人次免費體驗機會，歡迎國小高年級學生踴躍報名參加!即日起至2023年6月13日止可至網站查詢相關報名資訊。
新北市職探中心之一的大觀國中校長羅珮瑜對此表示，職業試探的精神就是認識工作世界，著重工作場域營造以及職業工作的內涵，不只是讓孩子動手做，更要試探職業的興趣性向，這次透過認證機制，將觀光工廠及產業園區納入之後，運用觀光工廠更真實的工作環境，以及更在地的產業文化，讓孩子能更進一步了解工作世界的奧妙。
通過認證的玉美人孕婦裝觀光工廠總經理，同時是新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰也表示，感謝新北市推動全國首創多元職探場域，透過產官學會議研討、嚴謹且詳細的規劃認證制度、講師培育課程及體驗場域環境配置的標準，讓觀光工廠及產業文化館能逐步完成認證，更感謝協會夥伴的支持，攜手為培育專業技術人才盡心力。
教育局補充，今年度多元職探場域推出2模式3軌道合作方式，分別為多元場域自辦式、國中小合作式以及職探中心合作式，因此除規劃之職探育樂營之外，也歡迎新北市國中小學校至觀光工廠及產業文化館進行職探課程，相關課程資訊已函文至各校，可逕詢該廠館。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供