台灣民眾黨主席柯文哲5/20淡水政見會　郭台銘若未獲國民黨徵召「所有議題都可合作」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲今天（16日) 被問及如果鴻海集團創辦人郭台銘未獲中國國民黨徵召選總統，是否仍會合作時表示，團結一切可團結的力量，不管是誰，所有議題都可合作。

柯文哲上午前往南方澳南天宮上香祈福，接受媒體聯訪時說，之前會面時他曾問郭台銘，「（國民黨）比賽規則都不清楚，你怎麼敢去參加比賽？」郭台銘很有自信回應稱有8成機會。

至於柯文哲副手人選，柯文哲說：「還沒（決定）。」

柯文哲20日政見會地點選在新北市淡水，宣示參選決心。柯辦發言人陳智菡表示，淡水富含文化歷史，也是牧師馬偕傳教行醫之處，象徵化解仇恨與誤解，政見會主軸將訴求「和諧、和解、和平」。

柯文哲今天上午前往宜蘭南方澳南天宮參拜，媒體詢問政見會是否訴求政黨和諧，柯文哲未多作回應，僅表示「那天去就知道」。

中央社引述陳智菡表示，柯文哲希望在一個充滿文化、歷史意涵的場域宣示參選，選擇淡水的原因是淡水港於西元1858年開港通商，是台灣北部最早開發的港口。

陳智菡表示，150年前馬偕到淡水傳教，創建北台灣第一所西式醫院「滬尾偕醫館」，並以行醫的實際行動化解人民對西方人的仇恨與誤解，最終贏得和解。

陳智菡表示，柯文哲主張衝突仇恨終會過去，美好善良才能流傳，政見會主軸是「和諧、和解、和平」，520政見會將舉辦在淡水將捷金鬱金香酒店。

陳智菡強調，2024是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點，柯文哲也希望在這樣充滿包容、歷史文化的場域宣示決心。