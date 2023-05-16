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吃代糖就不怕胖？WHO：甜味劑無助減重

小心糖就在你身邊

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 16:36
（圖／Unsplash_<a href="https://unsplash.com/@myriamzilles">Myriam Zilles</a>）

（圖／Unsplash_Myriam Zilles

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以為不是糖就能肆無忌憚地吃了嗎？根據世界衛生組織（WHO）最新公布的指引，無論成人或孩童，長期食用代糖，都無助於減肥。

CNN報導，WHO指出，以非糖甜味劑（non-sugar sweetener，NSS）取代游離糖（free sugar），短期或許對減重有些微幫助，但長期而言，毫無助益。不過，由於WHO審視的283項研究皆未納入糖尿病患者，故此一方針並不適用於這類人。

這次審查報告也顯示，長期食用代糖恐有「潛在不良後果」，如增加了第2型糖尿病及心血管疾病的風險。WHO強調，這項建議無意評論甜味劑的食安問題，純粹是呼籲人們勿將之視為控制體重或避免傳播疾病的法寶。

非糖甜味劑常添加於飲料食品中，消費者往往不知不覺吃下肚。WHO於2015年建議，成年人與兒童減少游離糖的攝取量至每日熱量的10%以下，在那之後，民眾對代糖的興趣就變得濃厚了。

英國四方研究所生物科學部門（Quadram Institute Bioscience）營養學家Ian Johnson提醒，這方針不應理解為糖的攝取與體重無關，而是建議人們少喝含糖飲料，多以天然未加工／少加工的水果作為甜味來源。

對「螞蟻國」的人而言，無糖的日子實在過不下去，但WHO營養與食安主任Francesco Branca表示，戒糖沒有這麼難。父母從小就不應以甜食作為孩子的獎勵。

至於嗜糖如癮的人，可試試以下方法：訓練味蕾，減少吃糖與代糖，增加蛋白質與纖維食物的攝取，有助降低對糖的渴求；選擇無糖食品，拒絕含糖飲料；將水果作為甜點；小心糖就在你身邊，醬料、麵包、調味料、沙拉醬都藏有糖；時時注意食品包裝營養標示的糖種類及含量。
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