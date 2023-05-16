新加坡爆茲卡本土疫情 台灣疾管署曝旅遊警示國家 含菲律賓、泰國、馬來西亞等

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新加坡上週五新增3例本土茲卡病毒確定病例，均位於高文(Kovan)區，顯示當地可能具環境暴露風險，疾管署自5月13日起已提升該國茲卡病毒感染症旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)。

據外電報導，這三例病例為星國今年首三例個案，2022年累計共兩例，衛生部門已在當地噴灑滅蚊藥、加強環境清消，並建議感染者的家人在接下來兩週務必做好自我健康監測，另提醒當地居民，尤其是孕婦，監測自己的健康狀況，如有不適盡快就醫，醫療院所也應提高警覺，並對有症狀的患者進行茲卡病毒檢測。

疾管署說明，依據WHO於今年2月15日發布之最新疫情概況，全球自2015年起累計89國/屬地出現本土流行疫情。疾管署已將持續具流行疫情或可能有本土傳播之馬爾地夫及新加坡，旅遊疫情建議列為第二級警示；另菲律賓、印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、越南、緬甸等87國曾有疫情，惟尚無證據顯示當地已阻斷病毒流行，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

疾管署提醒，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。