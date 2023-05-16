加入台灣綠能發電行列！海能風場完工啟用　預計每年可發出15億度電

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）目前台灣最大離岸風場完工啟用，蔡英文總統今（5/16）日受邀見證風電發展里程碑，海能風電（Formosa 2）繼今年初完成47支風機安裝作業，
「海能馭風，綠電供臺 - 海能風電完工啟用典禮」今日在苗栗外埔漁港舉行，
蔡英文總統致詞時表示，海能風電完工具備「供應產業需求，強化國際競爭力」、「展現綠電在台灣穩健發展」及「讓供電調度更靈活、更有效率」三項重要意義。並盼台灣持續邁向「2050淨零轉型」，集結公私部門不同領域能量，一起為台灣努力，把挑戰變成商機。
蔡英文還說，海能風場一共有47座風機，裝置容量達到376MW，每年預計可以發出15億度電，相當於38萬戶台灣民眾一整年的民生用電。
另外，蔡英文指出，外界也許看不到工作人員辛苦的全貌，但她知道，當全世界的離岸風電建設都受到疫情嚴重影響時，台灣的工作團隊，靠著政府民間合作，以做好防疫為前提，繼續讓進度往前走，是非常不簡單的成果。
海能風電專案總監麥天明（Tiemen Maebe）表示，感謝專案團隊、股東團隊、
JERA捷熱能源全球執行長可兒行夫（Yukio Kani）表示，海能風電是捷熱能源在台灣開發的第二座離岸風場，
麥格理資產管理旗下綠投資集團全球負責人Mark Dooley表示，隨著海能風電的完工及正式啟用，
風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電是風睿能源（SRE）
海能風電（Formosa 2）由捷熱能源 ( JERA )、麥格理資產管理旗下的綠投資集團（Macquarie Asset Management’s Green Investment Group）、風睿能源（Synera Renewable Energy）共同合作開發，
海能風電位於台灣西北苗栗縣竹南鎮海岸約4 - 10公里處，總裝置容量為376 MW，每年所產的電力可為約 38萬戶家庭提供潔淨風能，並減少70萬噸的碳排放量。
照片由海能風電提供