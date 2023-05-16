加入台灣綠能發電行列！海能風場完工啟用　預計每年可發出15億度電

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）目前台灣最大離岸風場完工啟用，蔡英文總統今（5/16）日受邀見證風電發展里程碑，海能風電（Formosa 2）繼今年初完成47支風機安裝作業， 並在3月將全數風機併聯至台電電網後，穩健朝向商轉階段邁進，未來將提供376MW潔淨風能 ，協助我國落實能源轉型願景。

「海能馭風，綠電供臺 - 海能風電完工啟用典禮」今日在苗栗外埔漁港舉行， 海能風電宣布，締造台灣離岸風電第二階段潛力場址， 也是疫後首座風場正式完工的重大里程碑。

蔡英文總統致詞時表示，海能風電完工具備「供應產業需求，強化國際競爭力」、「展現綠電在台灣穩健發展」及「讓供電調度更靈活、更有效率」三項重要意義。並盼台灣持續邁向「2050淨零轉型」，集結公私部門不同領域能量，一起為台灣努力，把挑戰變成商機。

蔡英文還說，海能風場一共有47座風機，裝置容量達到376MW，每年預計可以發出15億度電，相當於38萬戶台灣民眾一整年的民生用電。

另外，蔡英文指出，外界也許看不到工作人員辛苦的全貌，但她知道，當全世界的離岸風電建設都受到疫情嚴重影響時，台灣的工作團隊，靠著政府民間合作，以做好防疫為前提，繼續讓進度往前走，是非常不簡單的成果。

海能風電專案總監麥天明（Tiemen Maebe）表示，感謝專案團隊、股東團隊、 財務和供應鏈夥伴的共同努力，以及相關單位給予的支持及指導， 讓海能風電順利完工啟用。 他們很高興能為台灣的家庭及產業提供潔淨風能。進入到運維階段，他們也將堅守嚴謹的環安衛規範， 並持續致力於實現永續未來的目標。

JERA捷熱能源全球執行長可兒行夫（Yukio Kani）表示，海能風電是捷熱能源在台灣開發的第二座離岸風場， 這個專案的成功，有賴專案團隊及合作夥伴， 在過去極具挑戰的幾年來，以持續不懈的投入、堅持、 及勇氣所共同成就。 他們衷心感謝出色的專案團隊與所有在地及國際合作夥伴的一路相挺 。

麥格理資產管理旗下綠投資集團全球負責人Mark Dooley表示，隨著海能風電的完工及正式啟用， 為台灣綠能永續發展寫下重要里程碑， 至此台灣共有三座離岸風場成功商轉， 綠投資集團很榮幸參與其中兩座的開發工作。攜手科里歐永續能源（ Corio Generation）， 他們的台北團隊致力讓海能風電在安全的環境中順利完工併網， 助力推動台灣朝向綠能轉型發展，並加速實現淨零碳排的願景。

風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電是風睿能源（SRE） 在台灣參與並完成交付的第二座大型離岸風電專案。在Stonep eak的強力支持下，他們充分展現一個國際級的在地開發商對於專案推進上的關鍵角色。他們期望把在台灣累積的實際經驗， 與開發能量拓展到鄰近國家，對區域內的淨零碳排作出實質的貢獻。

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源 ( JERA )、麥格理資產管理旗下的綠投資集團（Macquarie Asset Management’s Green Investment Group）、風睿能源（Synera Renewable Energy）共同合作開發， 其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的 支持。

海能風電位於台灣西北苗栗縣竹南鎮海岸約4 - 10公里處，總裝置容量為376 MW，每年所產的電力可為約 38萬戶家庭提供潔淨風能，並減少70萬噸的碳排放量。

照片由海能風電提供