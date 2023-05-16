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80年揮之不去的陰影 核爆威脅再現烏克蘭 日本廣島原爆炸倖存者望G7峰會鑑古知今

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 15:11
廣島原爆圓頂館（圖／美聯社）

廣島原爆圓頂館（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）二次世界大戰末年，1945年8月6日，日本廣島遭到美軍原子彈轟炸，數萬人性命頃刻化為烏有。隨著七大工業國（G7）峰會19日將在廣島登場，垂垂老矣的原爆倖存者，盼各大領導人能發表聯合聲明，反對核武使用，避免80年前的災難，重現於今日烏克蘭。

衛報報導，G7領導人齊聚廣島時，料將赴紀念碑獻花，為33萬3,907名原爆死難者致意（數字每年還在增加），並與倖存者會面。廣島和平紀念資料館副館長Toshihiro Toya表示，峰會在此地舉辦，意義非凡，若幾大核武強權能聆聽生還者的聲音，或許在核裁軍（nuclear disarmament）一事上，能展現領導力。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）3月才揚言，將在鄰國白俄羅斯部署戰術核武，令全球擔憂，核武選項是否不再只是虛張聲勢。日本首相岸田文雄是廣島選區眾議員，在反核團體的壓力下，這回主持峰會，勢必將核武問題提上議程。

全球60餘國雖批准了2021年通過的《禁止核武器條約》（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），卻不包含當今的核子強權，包括G7國家。廣島市長表示，盼核武國家能認清核武的非人道毀滅力，銘記廣島教訓，以及廣島對消滅核武的請求。

今年91歲的Park Namjoo，是「被爆者」（hibakusha）（註：廣島、長崎原爆受害者）之一。1945年，還是個中學生的她，因受傷而未於8月6日上學，陰錯陽差躲過一劫。

然而，將近80年了，可怕的爆炸回憶，仍不時襲來。一架美軍B-29轟炸機飛越上空，投下15公斤的原子彈。「閃光、巨響，電車成了一串火球。人們驚聲尖叫著跳車，漆黑的天空壓了下來。」從天而降的大雨與灰燼，覆蓋了整座城市，人們的皮膚融化剝落，就像「和服袖子垂著那樣」。「是煉獄啊」，Park說道。

約有6萬至8萬人當場殞命，到了1945年底，加上燒傷、輻射相關疾病，死亡人數升至了14萬。廣島原爆生還者約11.8萬人，平均年齡已84。Park雖活到了今日，卻也曾飽受乳癌、口腔癌與皮膚癌所苦。今日的廣島，一片綠意，但她記憶中的廣島，13歲那年便已消失。

80年揮之不去的陰影 核爆威脅再現烏克蘭 日本廣島原爆炸倖存者望G7峰會鑑古知今
廣島原爆圓頂館（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-05-16 17:06 GMT+08:00

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