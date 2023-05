80年揮之不去的陰影 核爆威脅再現烏克蘭 日本廣島原爆炸倖存者望G7峰會鑑古知今

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)二次世界大戰末年,1945年8月6日,日本廣島遭到美軍原子彈轟炸,數萬人性命頃刻化為烏有。隨著七大工業國(G7)峰會19日將在廣島登場,垂垂老矣的原爆倖存者,盼各大領導人能發表聯合聲明,反對核武使用,避免80年前的災難,重現於今日烏克蘭。

衛報報導,G7領導人齊聚廣島時,料將赴紀念碑獻花,為33萬3,907名原爆死難者致意(數字每年還在增加),並與倖存者會面。廣島和平紀念資料館副館長Toshihiro Toya表示,峰會在此地舉辦,意義非凡,若幾大核武強權能聆聽生還者的聲音,或許在核裁軍(nuclear disarmament)一事上,能展現領導力。

俄國總統普丁(Vladimir Putin)3月才揚言,將在鄰國白俄羅斯部署戰術核武,令全球擔憂,核武選項是否不再只是虛張聲勢。日本首相岸田文雄是廣島選區眾議員,在反核團體的壓力下,這回主持峰會,勢必將核武問題提上議程。

全球60餘國雖批准了2021年通過的《禁止核武器條約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),卻不包含當今的核子強權,包括G7國家。廣島市長表示,盼核武國家能認清核武的非人道毀滅力,銘記廣島教訓,以及廣島對消滅核武的請求。

今年91歲的Park Namjoo,是「被爆者」(hibakusha)(註:廣島、長崎原爆受害者)之一。1945年,還是個中學生的她,因受傷而未於8月6日上學,陰錯陽差躲過一劫。

然而,將近80年了,可怕的爆炸回憶,仍不時襲來。一架美軍B-29轟炸機飛越上空,投下15公斤的原子彈。「閃光、巨響,電車成了一串火球。人們驚聲尖叫著跳車,漆黑的天空壓了下來。」從天而降的大雨與灰燼,覆蓋了整座城市,人們的皮膚融化剝落,就像「和服袖子垂著那樣」。「是煉獄啊」,Park說道。

約有6萬至8萬人當場殞命,到了1945年底,加上燒傷、輻射相關疾病,死亡人數升至了14萬。廣島原爆生還者約11.8萬人,平均年齡已84。Park雖活到了今日,卻也曾飽受乳癌、口腔癌與皮膚癌所苦。今日的廣島,一片綠意,但她記憶中的廣島,13歲那年便已消失。



廣島原爆圓頂館(圖/美聯社)