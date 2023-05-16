台灣猴痘一口氣增12例本土病例 新北、桃園最多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（16）日公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市分別為新北、桃園各4例，台北、台中各2例，年齡介於20多歲至30多歲。經疫調匡列相關高風險接觸者10名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說明，這12名個案的發病日介於今(2023)年4月15日至5月12日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月9日至5月14日確診。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診91例病例(81例本土及10例境外移入)，其中46例已康復，7例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，第三階段猴痘疫苗接種服務之2萬瓶猴痘疫苗已完成封緘審查及驗收等作業，統計截至5月15日止全國共79家合作醫療院所可提供接種服務，符合接種條件之民眾，包括「近6個月內曾有高風險性行為」、接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，可直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

疾管署提醒，根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，也提醒已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，方開始產生保護力，對於疾病之防護才會有效，因此提醒在14天內仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去(2022)年5月中於英國爆發以來，全球累計至少110國報告逾8.7萬例病例，分布以美洲及歐洲最多，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中韓國自4月起疫情上升明顯，迄今新增達65例且多為本土病例，基於當地具感染風險，疾管署已自5月15日起提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。