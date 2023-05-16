台灣立法院三讀通過農業部組織法　農業會力拼2023年底正式掛牌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）立法院今(5/16)天三讀通過農業部組織法，行政院農業委員會將升格為農業部，下屬三級機關(構)設有7署1中心7試驗機構，不僅回應農業界1988年520農民運動的訴求，也將因應內外在環境挑戰，氣候變遷與區域衝突等相關趨勢，打造韌性農業，讓台灣農業永續發展，力拼今(2023)年底以前正式掛牌。

農委會升格為農業部法案歷經五度送進立法院，終於在今日完成法案三讀。農委會表示，此次三讀通過的農業部共設有8個三級行政機關、7個三級試驗研究機構，8個機關包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心；7個機構包含農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所。農業部本部則設有8司6處，包含綜合規劃司、農民輔導司、畜牧司、農業科技司、國際事務司、資訊司，另新成立資源永續利用司和動物保護司。

因應氣候變遷加劇、國際環境快速變化，對農業生產和需求產生重大影響，農業部將強化組織功能及衡酌農業整體產業規劃所需，打造韌性農業，讓農業永續發展。

為此，農委會因應2040農業淨零目標、健全糧食安全體系、保護農地及利用發展，及實現農業多功能價值，因此成立「資源永續利用司」為專責單位。為確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值，農委會未來會把林務局改制為「林業及自然保育署」。

在建構永續發展的農業環境與新農村的部分，因應氣候變遷挑戰，加強推動治山防災與土石流防災應變與監測等業務，因此將水土保持局改制為「農村發展及水土保持署」。最後，為落實寵物管理制度、強化動物福利，增設「動物保護司」專責辦理動物保護業務。在推動農業資訊整合規劃及資訊安全與服務，以強化農業數位轉型，農委會亦將資訊中心調整為「資訊司」。

農委會升格農業部後，更將致力落實氣候變遷之農業調適及淨零排放政策、增進農村規劃及發展、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、強化動物福利及全國自然保育、落實寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施，全面打造韌性農業、提升農業發展的創新動能。

農委會回顧，2011年，行政院推動組織改造，函送立法院審查農業部組織法案共10項，最終因立院第7屆屆期不再續審。2012年，行政院重新送審，最後一度進入協商階段，但仍難竟全功。2016年至2018年，行政院再度函送立法院審查農業部組織法草案，中途一度撤回又重送，在立法院第9會期審議，最終屆期不續審。2022年5月5日，行政院函送立法院審查農業部組織法草案，2023年5月16日，立法院三讀通過農業部暨所屬機關（構）組織法。

大合照。(由農委會提供)

圖片由農委會提供