數位部推偏鄉網路普及與應用 偏遠地區網路人口涵蓋率達95%

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）數位部為展現政府對健全數位基礎建設、縮減城鄉數位落差的重視，今（16）日舉行「強化偏鄉數位服務記者會」，以「數位生活、連結山海」為主題，說明藉由公私協力，共同致力於改善偏遠地區網路基礎建設的進度成果與展望。

唐鳳部長致詞時表示，寬頻是基本人權，數位部、通傳會、林務局與電信業者持續致力改善偏遠地區、交通要道及重要山屋等網路覆蓋，縮小城鄉數位差距，讓更多的民眾能夠享受到數位科技所帶來的便利。

唐鳳說，數位部也將持續精進數位通傳資源規費制度，蒐集研析先進國家收費機制，綜觀權衡我國電波涵蓋情形，與頻率使用費收費基準，以政策引導，健全各城鄉數位基礎建設，促進通訊產業發展，確保整體數位資源符合公共利益。

數位部今（112）年也藉由電信事業普及服務基金，分攤電信事業於偏遠地區建設所產生的虧損，鼓勵電信事業於偏鄉及原鄉提供電信普及服務，縮短城鄉數位落差，使偏遠地區民眾能享有優質的數位環境，為此，國家通訊傳播委員會近年也陸續修正頻率使用費收費標準，增訂電信業者改善「偏遠地區」、「交通要道」及「重要山屋」等地行動通訊可獲得頻率使用費折扣，以提升偏鄉通訊品質。

數位部去年成立後與電信業者持續緊密合作，改善偏遠地區網路基礎建設，於去年達成我國行動寬頻網路，於偏遠地區86個鄉（鎮、市、區）計768個村里，人口涵蓋率達95%以上，並改善鐵、公路等4個重要交通路段，及8處重點山屋等網路建設。今年新增公告「七卡山莊」及「東眼山國家森林遊樂區」2處，為改善通訊頻率使用費折扣區域。

數位部也在官網增設「強化偏鄉數位服務」主題專區，以線上數位策展方式，讓民眾可直接了解包含我國於改善山區行動通訊、優化偏鄉網路涵蓋、及5G垂直場域推動等相關政策，例如改善山區行動通信訊號的站點地圖，可提供山友登山時參考。

為配合國家開放山林政策，確保林務局所提的重點山屋行動通信訊號涵蓋，數位部於4月前往「九九山莊」、「中霸山屋」及「翠峰山屋」等指定區域進行山林通訊量測，藉由實地數據連線及語音通話測試，展現通訊品質改善成效。

數位部也持續透過政策，引導電信業者積極投入5G垂直應用發展，促使不同領域之跨界合作，以提升我國產業的數位競爭力，同時消彌城鄉數位落差。李懷仁次長特別在日前率數位部團隊前往南投縣，實地瞭解偏鄉數位通訊服務應用，實際觀摩行動通信業者發展5G創新垂直，應用於不同場域的執行情形。

數位部指出，三大電信業者分別於南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心實現5G「智慧防災」消防訓練場域、鯉魚國小導入5G「智慧教育」教學載具、及仁愛鄉衛生所打造遠距「智慧醫療」服務平臺。發展新型態5G應用模式，提升我國消防訓練能量、數位人才培育、及偏鄉民眾的醫療品質與就醫可近性。

數位部表示，將持續整合各部會數位資源，與電信業者公私協力，積極佈建5G網路基礎建設、發展5G垂直場域應用創新服務，推動數位科技在偏鄉地區的普及和應用，力求實現全國數位均衡發展。