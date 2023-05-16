Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣立法院長游錫堃受邀赴美 訪國會、16日智庫演講

By 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 12:07
立法院長游錫堃（左二) 與隨行立委，包括民進黨立委陳亭妃（左一) 、台灣民眾黨立委邱臣遠（左三）、時代力量立委邱顯智（左四) 。（圖片取自...

立法院長游錫堃（左二) 與隨行立委，包括民進黨立委陳亭妃（左一) 、台灣民眾黨立委邱臣遠（左三）、時代力量立委邱顯智（左四) 。（圖片取自...

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣立法院長游錫堃15日拜訪華府國會山莊，上午被外媒目擊從聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室離開，下午拜訪聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會。

游錫堃此行並未事先公開，但事實上保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）５月初已公布游錫堃16日要在智庫進行演講。哈德遜研究所座談會將討論中國共產黨在印太區域安全威脅，游院長則是受邀分享，作為這個地區的民主燈塔，台灣在促進一個和平與自由印太區域的角色。哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員、同時也擔任國際宗教自由委員會（USCIRF）主席的特克爾（Nury Turkel）、以及華郵專欄作家Josh Rogin將和游錫堃同台交流。

彭博資訊報導，游錫堃在15日上午被看到離開麥卡錫的國會辦公室，但麥卡錫否認親自見了游錫堃。

立場挺台的美國與中共戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）辦公室證實，游錫堃和委員會成員15日下午碰面，雙方預計討論如何深化美台經濟往來與安全援助的關係，國會如何支持台灣對抗中共侵略，預計這將有助國會議員了解台灣立法院的觀點。

蓋拉格透過聲明表示，現在是中共侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生之前，就完整武裝台灣、解決190億美元規模軍售交付延宕問題、實施美台聯合軍事訓練，並強化美國在區域的軍事部署，透過嚇阻取得台海和平，美國義不容辭。
游錫堃

相關新聞

台海議題引國際討論！游錫堃呼籲：經濟固然很重要　勿忘自由平等博愛
台海議題引國際討論！游錫堃呼籲：經濟固然很重要　勿忘自由平等博愛
2023/04/11 09:47
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
2023/03/31 10:44
游錫堃編著《台灣民主蘭城尋蹤》　盼藉由新書帶動在地民主探尋
游錫堃編著《台灣民主蘭城尋蹤》　盼藉由新書帶動在地民主探尋
2023/03/22 12:00
游錫堃談2月訪美行 台灣美國關係更密切進入「新一中政策」
游錫堃談2月訪美行 台灣美國關係更密切進入「新一中政策」
2023/03/14 13:08
台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」
台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」
2023/02/04 09:08

更新時間 : 2023-05-16 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問