台灣立法院長游錫堃受邀赴美 訪國會、16日智庫演講

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣立法院長游錫堃15日拜訪華府國會山莊，上午被外媒目擊從聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室離開，下午拜訪聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會。

游錫堃此行並未事先公開，但事實上保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）５月初已公布游錫堃16日要在智庫進行演講。哈德遜研究所座談會將討論中國共產黨在印太區域安全威脅，游院長則是受邀分享，作為這個地區的民主燈塔，台灣在促進一個和平與自由印太區域的角色。哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員、同時也擔任國際宗教自由委員會（USCIRF）主席的特克爾（Nury Turkel）、以及華郵專欄作家Josh Rogin將和游錫堃同台交流。

彭博資訊報導，游錫堃在15日上午被看到離開麥卡錫的國會辦公室，但麥卡錫否認親自見了游錫堃。

立場挺台的美國與中共戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）辦公室證實，游錫堃和委員會成員15日下午碰面，雙方預計討論如何深化美台經濟往來與安全援助的關係，國會如何支持台灣對抗中共侵略，預計這將有助國會議員了解台灣立法院的觀點。

蓋拉格透過聲明表示，現在是中共侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生之前，就完整武裝台灣、解決190億美元規模軍售交付延宕問題、實施美台聯合軍事訓練，並強化美國在區域的軍事部署，透過嚇阻取得台海和平，美國義不容辭。