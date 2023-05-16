【血黃金】法國精品卡地亞濫用亞馬遜原住民圖像 遭批洗綠、假仁假義

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國精品品牌卡地亞（Cartier）日前在網站上放了亞馬遜雨林原住民「亞諾馬米人」（Yanomami）孩子在草地嬉戲的照片，引發軒然大波，由於此原民正是濫採金礦的受害者，卡地亞打著公益名號，卻仍在世界各地大肆購金，引來偽善的批評。

美聯社報導，亞諾馬米人聚居於南美熱帶雨林區，橫跨巴西與委內瑞拉，與世隔絕多年，直到1970年代才因外人闖入而與外界有所接觸。卡地亞打著「支持亞諾馬米人、保護熱帶雨林」的旗幟，卻未真正落實推動保護計畫，也未徵求原民的許可，便使用相關圖片。

儘管有部分亞諾馬米人肯定卡地亞的作為，但批評者指，該族群深受非法採金所害，Cartier作為全球數一數二的珠寶大廠，利用這點來行銷、美化形象，不免有洗綠（greenwashing）之嫌。亞諾馬米人領袖赫庫拉里（Júnior Hekurari）斥，「我們反對的黃金珠寶商，竟使用我們的圖像來打廣告，這說得過去嗎？」

根據巴西數據，疾病、謀殺、賣淫，加上違法採金者帶來的毒品與酒精，破壞了亞諾馬米人的傳統生活模式，更有570名孩童於2019至2022年間死於營養不良、腹瀉疾病與瘧疾。非法採金礦所使用的水銀，更摧殘當地生態系統，導致胎兒先天缺陷。

卡地亞聲稱並未從非法來源買金，但亞諾馬米人的訴求是，呼籲人們停止所有購金活動，因不管來源是否合法，都會增加黃金需求，吸引更多開礦者侵入部落。

今年3月，赫庫拉里的組織Urihi推出了一項為族人請命的活動，並在影片中，呼籲奧斯卡將小金人獎座改成以該族神話中戰士Omama為靈感的木製獎座。「在珠寶店買金子就是支持破壞原民土地的行為，這不只是採金問題，更是掠奪人命的事。」他說道。

卡地亞3月已將圖片取下，對公司疏忽表示遺憾，但稱其黃金來源多是回收黃金，且該企業遵循責任珠寶業委員會（Responsible Jewelry Council）的準則。然而，全球供應鏈多的是藏汙納垢的交易，要證明黃金來源「乾淨無垢」，幾乎是不可能的事。



卡地亞使用亞諾馬米人照片惹議（圖／美聯社）