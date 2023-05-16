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台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線

➤立法院會原排定今天(16日) 處理再生醫療雙法草案，但在野黨團提出疑慮，民進黨立法院黨團釋出善意另定期處理。➤中研院士陳培哲15日表示，至少要回到衛福部修正版本，這是底線。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 12:34
時代力量立委陳椒華（右）、台灣醫療改革基金會執行長林雅惠（左）5月10日在立法院舉行記者會，針對「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草...

時代力量立委陳椒華（右）、台灣醫療改革基金會執行長林雅惠（左）5月10日在立法院舉行記者會，針對「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）爭議多時的再生醫療雙法三讀暫緩，將再協商，擇期處理，衝擊相關概念股表現，包括三顧、長聖、路迦生醫等今(16日) 早盤跌幅都超過4%。

立法院會原排定今天(16日) 處理再生醫療雙法草案，但在野黨團提出疑慮，民進黨立法院黨團釋出善意另定期處理。中研院士陳培哲15日表示，至少要回到衛福部修正版本，這是底線。

三顧(3224) 昨天股價創波段新高後爆量急殺重挫跌停，今天延續走勢，早盤再開低，最低來到50.2元，跌幅超過4%，不過開低後跌幅逐步收斂；長聖(6712) 則開低走低來到212.5元，跌幅逾5%。中央社報導，興櫃的路迦生醫、樂迦再生、台寶生醫也受到衝擊。

立法院會原排定16日處理再生醫療雙法草案，但在野黨團提出疑慮，希望再協商；民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，將另定期處理，要再協商沒問題，但希望不要抹黑，理性討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前雖初審通過，但朝野對於倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等關鍵條文意見分歧。

其中，再生醫療法草案最關鍵的第9條條文，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭質疑規定過於寬鬆。另外，朝野對於製劑分類、部分違規罰等也未達成共識。

為完善細胞治療法規，行政院會於2月通過再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，送交立法院審議。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前雖初審通過，但朝野對於倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等關鍵條文意見分歧。其中，再生醫療法草案最關鍵的第9條條文，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭質疑規定過於寬鬆。

醫療改革、病友權益團體與醫藥法規學界人士多次呼籲，政院版再生醫療法草案第9條形同開後門，政府應懸崖勒馬，勿讓政治凌駕於病人安全和倫理。

雖然委員會初審通過再生醫療製劑條例草案，再生製劑藥證有效期限為5年、招募廣告不得有誇大等條文，但朝野對於製劑分類、部分違規罰等未達成共識。

立法院長游錫堃5月10日召集朝野黨團協商，朝野對於再生醫療雙法的法案用詞定義等關鍵條文，均無法達成共識，保留至院會處理，而16日的院會討論事項有納入再生醫療雙法。

不過，在野黨立委提出質疑，希望再多些時間協商及討論。時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天受訪表示，再生醫療雙法草案攸關全民醫療權利保障，與財團利益勢必有所衝突，行政院版草案條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，不希望包裹偷渡讓民眾當白老鼠的法案。

國民黨發言人林家興15日透過新聞稿表示，再生醫療法草案引發社會爭議、學界抵制，竟然最快明天(16日) 就要通過，草案甚至有「開大門條款」等，民進黨根本是政治凌駕醫學。

柯建銘15日晚受訪時表示，政府有做相關管制措施，法案經過縝密討論，絕對不是亂搞，更沒有把民眾當作白老鼠。

柯建銘說，這是民生法案，也是救人的法案，大家要理性、冷靜看待，況且法案已經討論（走）了5年，用政治手段抹黑，不道德。

柯建銘指出，衷心希望不要抹黑攻擊，因為這對民眾健康、醫療產業發展不好，這也是救人的法案，全世界都是這樣，如果這樣搞，難道不用做再生醫療?!

中研院士陳培哲15日表示，至少要回到衛福部修正版本，這是底線。

中央社15日引述陳培哲說，貿然開放對病人不妥當，更有違醫療初衷，與醫師基本倫理背道而馳，甚至對醫療產業也是不妥當，一旦產生過多利益，就會有多方覬覦，恐怕與利多的再生能源一樣，最後變成黑金，醫院、醫師、病人會淪為賺錢關係。

民間近期發起連署，多名學者、專家對政院版「再生醫療雙法草案」條文提出質疑，陳培哲也在參與連署名單，他指出，除了日本以外，世界各國針對再生醫療研究、再生醫療臨床應用的品質與安全，都是依照正常臨床試驗規範，參與臨床試驗病人都不需要出錢。

依據衛福部的再生醫療法草案，醫療機構執行再生醫療前應進行人體試驗，醫療機構應經中央主管機關核准，始得使用再生醫療製劑或執行再生醫療技術之範疇。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲則認為，現在有些醫療行為因為並不符合規範，造成很多病人花了非常多錢，卻沒有得到保障，才會強調草案應該快點通過，「其實把話講清楚就沒有問題」，比如草案同意的自體或異體、甚至是異種，不可能直接使用非人類細胞，這都要說清楚。
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陳培哲

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