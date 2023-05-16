（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今天(16日) 三讀修正通過司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文，讓雙方當事人之一方收養他方的子女或共同收養時，準用民法關於收養的規定。

立法院會2019年5月三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。

現行司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文規定，「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定」。

不過，許多立委認為，現行的同婚專法，沒有辦法像異性配偶一樣，得於婚後共同收養子女，或收養配偶的養子女，因此提出修法版本。

立法院司法及法制委員會2022年5月12日併案審查民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文、無黨籍立委林昶佐、時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案。

經在場立委與官員討論後，按范雲等20人提案初審通過，本案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今年5月9日進行朝野黨團協商，做些許文字修正並達成共識。

全案今天在立法院會討論時，在場立委未提出異議，因此三讀修正通過。

根據中央社，三讀條文規定，

「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之子女或共同收養時，準用民法關於收養之規定」。

司法院釋字第748號解釋施行法第2條條文規定，相同性別之2人，得為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係。

非公務機關個資外洩最高罰1500萬元

立法院今天(16日) 同時三讀通過個人資料保護法部分條文，明定「個人資料保護委員會」為個資法主管機關，且為獨立機關。法案三讀過後，籌備處預計在今年8月成立，個資保護委員會正式掛牌前，還必須先送組織法草案到立院審查。

關於罰則部份，三讀通過條文明定，非公務機關保有個人資料檔案者，未採行適當之安全措施，導致個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，將處以新台幣2萬元以上200萬元以下罰鍰，並限期改正，若限期未改善或情節重大，將處以15萬元以上1500萬元以下罰鍰；屆期未改正者，採按次處罰。

個資外洩案件頻傳，為了解決目前個資法分散式管理下的實務監管問題，接軌國際趨勢，同時因應憲法法庭去年做成憲判字13號判決設置獨立監督機制，以及國家人權行動計畫設置隱私專責機關要求，遂有此次修法，同時列為政府宣示的「打詐5法」之一。

立法院經濟委員會5月3日初審通過個人資料保護法第1條之1、第48條，及第56條條文修正草案。對於何時成立個人資料保護委員會，國發會主委龔明鑫當天表示，籌備處預計在今年8月成立，初期會有40人到50人，正式成立後隨業務量調整，編制到100人是可能的。

龔明鑫說，正式掛牌前還必須先送組織法草案，連同第二階段修法，送到立法院審查。

另外，「打詐5法」修法包括「刑法」、「人口販運防制法」、「個人資料保護法」、「洗錢防制法」及「證券投資信託及顧問法」等。

電腦合成深偽影像聲音詐騙最高關7年

此外為遏止詐騙集團用電腦合成等方法製作不實影像詐欺，立法院會今天三讀修正通過刑法第339條之4條文，若以電腦合成或其他科技方法製作不實影像、聲音或電磁紀錄來詐欺，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

立法院司法及法制委員會4日併案審查行政院、司法院函請審議刑法部分條文修正草案等案。經在場立委及官員討論後，依行政院、司法院提案初審通過，全案不須交由黨團協商。

全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

現行構成加重詐欺罪的事由，分別是「冒用政府機關或公務員名義犯之」、「3人以上共同犯之」、「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之」，只要構成其中一種情形，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

考量網路資訊科技及人工智慧技術的運用快速發展，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄，可能真假難辨，易於流傳，如果詐騙集團用這些方法詐騙，易使被害人陷於錯誤，其侵害社會法益程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，因此有加重處罰的必要。

三讀通過條文，增訂以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法犯詐欺罪，作為加重處罰的事由。

【台灣立法院三讀】同婚專法納共同收養子女規定•非公務機關個資外洩最高罰1500萬元