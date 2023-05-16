台灣有機通路業者推廣生態保育　消失的紫斑蝶紀錄片5/19上映

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「看電影也能支持生態，當然要力挺啊！」 關心生態保育不遺餘力的連鎖有機通路業者 里仁今(2023)年歡慶25週年，該公司為感謝消費者一路相挺，特別推出印有Q版紫斑 蝶圖案的綠色保育動物紀念杯，配合5月19日上映「 消失的紫斑蝶」紀錄片， 鼓勵大眾進戲院認識世界級的臺灣紫斑蝶。

有機通路業者支持綠色保育理念超過10年， 其中守護世界唯二越冬型蝴蝶的紫斑蝶更是經典案例。今年已連續舉辦三部生態紀錄片——「山椒魚來了」、「 守護黑面琵鷺」及「消失的紫斑蝶」推廣活動。

有機通路業者表示，5月19日上映的「 消失的紫斑蝶」生態紀錄片對該公司的意義更為重大，因為早在10年 前，他們就以契作方式鼓勵茂林地區的部落農友以友善耕作方式種植土芒 果，讓這些以吸食土芒果花為主的弱小蝶群免受農藥危害。

同時，他們也號召食品加工廠一起推出土芒果青、 鮮果乾和情人果冰棒等產品，來支持願意減農藥耕作的農友們。 因此，當知道詹家龍導演為進行紀錄片的後製需要協助時，該公司隨即號召消費者響應「消失的紫斑蝶」 電影上映與紀錄片校園推廣計畫，全臺門市滿額贈電影早場優惠券活動。

有機通路業者期望喚起更多人的保育意識， 守護這份美好而珍貴的自然瑰寶。