Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣有機通路業者推廣生態保育　消失的紫斑蝶紀錄片5/19上映

有機通路業者期望喚起更多人的保育意識，守護這份美好而珍貴的自然瑰寶。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/16 09:55
圖片由里仁提供

圖片由里仁提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「看電影也能支持生態，當然要力挺啊！」關心生態保育不遺餘力的連鎖有機通路業者 里仁今(2023)年歡慶25週年，該公司為感謝消費者一路相挺，特別推出印有Q版紫斑蝶圖案的綠色保育動物紀念杯，配合5月19日上映「消失的紫斑蝶」紀錄片，鼓勵大眾進戲院認識世界級的臺灣紫斑蝶。

有機通路業者支持綠色保育理念超過10年，其中守護世界唯二越冬型蝴蝶的紫斑蝶更是經典案例。今年已連續舉辦三部生態紀錄片——「山椒魚來了」、「守護黑面琵鷺」及「消失的紫斑蝶」推廣活動。

有機通路業者表示，5月19日上映的「消失的紫斑蝶」生態紀錄片對該公司的意義更為重大，因為早在10年前，他們就以契作方式鼓勵茂林地區的部落農友以友善耕作方式種植土芒果，讓這些以吸食土芒果花為主的弱小蝶群免受農藥危害。

同時，他們也號召食品加工廠一起推出土芒果青、鮮果乾和情人果冰棒等產品，來支持願意減農藥耕作的農友們。因此，當知道詹家龍導演為進行紀錄片的後製需要協助時，該公司隨即號召消費者響應「消失的紫斑蝶」電影上映與紀錄片校園推廣計畫，全臺門市滿額贈電影早場優惠券活動。

有機通路業者期望喚起更多人的保育意識，守護這份美好而珍貴的自然瑰寶。

紫斑蝶
生態保育

相關新聞

開箱頭城農場！精心設計遊程兼顧永續　來一場大自然饗宴
開箱頭城農場！精心設計遊程兼顧永續　來一場大自然饗宴
2023/05/08 10:02
台灣古都發展七股黑面琵鷺觀光　台南優化賞鳥亭道路建設
台灣古都發展七股黑面琵鷺觀光　台南優化賞鳥亭道路建設
2023/04/06 11:27
東台灣「藍色眼淚」秘境　「拉索埃」湧泉生態園區保育有成
東台灣「藍色眼淚」秘境　「拉索埃」湧泉生態園區保育有成
2022/11/28 15:43
台灣平地造林20年助空氣淨化　多項農地休耕補貼政策提高農民收益
台灣平地造林20年助空氣淨化　多項農地休耕補貼政策提高農民收益
2022/10/12 08:52
搶救逾百物種 澳洲劃1/3國土為保護範疇
搶救逾百物種 澳洲劃1/3國土為保護範疇
2022/10/04 17:47

更新時間 : 2023-05-16 17:04 GMT+08:00

最受歡迎

【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問