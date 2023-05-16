水底世界樂悠悠 扛著巨大水壓 美國「深海博士」水中生活74天破紀錄 朝百日邁進

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了挑戰人體在極端環境的耐受度，有人在地底住了500天，有人在水中住了74天，打破世界紀錄，卻還捨不得「浮出水面」。美國佛羅里達州一名教授，在海底的生活如魚得水，「深海博士」（Dr. Deep Sea）的稱號，當之無愧。

美聯社、BBC報導，今年55歲的迪圖瑞（Joseph Dituri），是生醫工程博士，曾在美國海軍服役28年，現於南佛羅里達大學教書。他於今年3月1日下潛至佛羅里達礁島群（Florida Keys）水深30呎 （9公尺）的一處潛水員小艙，住了下來，5月1日達到74天，破了前人的紀錄。

不同於潛水艇，有著減壓設施，這項名為「涅普頓百日計畫」（Project Neptune 100）（註：Neptune是羅馬神話中的海神）的挑戰，欲探索人類在毫無減壓的孤立環境中，能如常生活多久，同時結合了海洋研究與教育活動。破了74天紀錄還不夠，一如計畫名稱，迪圖瑞打算住到6月9日滿百日，才要出關。

頂著巨大水壓過日子，每天吃什麼呢？他每天會以微波加熱方式烹食雞蛋、鮭魚等高蛋白食物。他日子過得充實，清晨5點就起床，用彈力帶做運動、伏地挺身，還會小憩1小時。迪圖瑞甚至在海底上課，透過線上課程，遠距教授了2,500名學生，課程涵蓋海洋科學與生醫工程。

「在好奇心的驅使下，我參與了這項計畫。」這名退休海軍說道。除了要讓年輕一代深入了解海底生活的樣貌、人類的極限，他也盼透過水下生活，提倡海洋保育意識。

魚群圍繞的日子煞是愜意，水上世界唯有一物令他心心念念。「我最想念的就是太陽了。每天5點晨起健身後，回來剛好能看日出。」



挑戰無減壓水底生活的美國生醫專家迪圖瑞（圖／美聯社）