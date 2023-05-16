（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統人選即將出爐，黨主席朱立倫昨(15日) 晚與鴻海創辦人郭台銘會面到深夜後，今天(16日) 包括挺郭立委陳玉珍的造勢記者會，以及聯電榮譽副董事長宣明智與中常委的餐敘皆取消。

新北市長侯友宜今天被媒體問到，外傳國民黨主席朱立倫昨晚會見他和鴻海集團創辦人郭台銘一事時表示，無論過程如何，都尊重黨的節奏及規定，希望能為國家、為人民多做事。

國民黨預計本週公布總統徵召人選，黨內普遍預期會在17日的中常會上正式對外宣布，人選包括侯友宜以及近日不斷舉辦造勢活動，積極爭取提名的郭台銘。

據了解，朱立倫昨晚與郭台銘會面，討論徵召人選等議題，2人會面時間超過4小時，但黨中央對會面與否、及會談內容三緘其口。

不過就在2人會面後的今天，力挺郭台銘的陳玉珍原本要在16日上午11時召開「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024 總統」記者會，臨時取消。

陳玉珍在接受媒體聯訪時表示，記者會取消的原因是郭台銘本人希望取消，因為郭台銘昨天與朱立論討論了4、5個小時，有一些想法要跟大家討論。

陳玉珍指出，雖然記者會臨時取消，但挺郭派人員仍會聚餐討論事情，大家有新的想法，現在還不能透露，但有做一些溝通。

而宣明智原本晚間要宴請國民黨中常委，幫郭台銘爭取支持，現在也確定取消。據了解，原因是外界對此餐會有太多誤解，所以宣明智認為避免爭議，決定改日再聚。

黨內人士分析，在朱立倫與郭台銘會面後，相關爭取支持的活動相繼取消，表示2人有談出些共識，而這是否代表，黨中央已完成相關整合，人選確定是由侯友宜代表國民黨參選2024年總統，值得關注。

此外，力挺郭台銘參選總統的中常委沈智慧有意連署提案，建請朱立倫徵召郭台銘，但據了解，提案連署的狀況不好，不到2分之1的中常委參與連署。

不願具名的中常委說，提案連署人不多，因此就算明天(17日) 黨中央正式宣布由侯友宜參選總統，挺郭派的中常委想反對，力道恐怕也不足。

中央社15日報導，國民黨挺郭派中常委擬在中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召鴻海創辦人郭台銘為國民黨總統提名人，挺侯友宜的議長蔣根煌率隊出訪也將提早返台，呼籲黨內團結。

據了解，有挺郭派中常委將在17日的中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召郭台銘為國民黨2024總統提名人。

面對挺郭派的一連串大動作，以新北市議長蔣根煌為首的挺侯派中常委也打算在中常會連署提案，建請黨中央徵召侯友宜參選，要跟挺郭派正面對決。

對此，前中常委、新北市議員林金結表示，這些都是傳言，不論是挺侯或挺郭中常委，不應也不該有任何連署提案，因為中常會於3月就通過授權黨主席朱立倫徵召最強母雞參選總統。

他表示，當初授權沒有但書，所有中常委就不應該再多講話，等主席宣布後，不論是徵召郭或侯，大家都要鼓掌接受並團結輔選，否則中常會就成國民黨破壞團結的亂源，乾脆解散。

新北市議員葉元之表示，中常會有挺郭派，也有挺侯的蔣根煌等人，雖有不同聲音，但他相信朱立倫一定有英明智慧來團結大家。

兼任新北市體育總會理事長的蔣根煌15日上午帶領選手搭機至日本沖繩參訪，原本預計18日回國。不過，因黨內傳出挺郭派擬連署提案，蔣根煌表示，他將提前於17日上午搭機返台，下午出席中常會並呼籲大家要團結。

另外，國民黨立委賴士葆16日在立法院議場前受訪時說，就程序而言，因為國民黨中常會日前已經通過將徵召總統候選人的權力交給黨主席朱立倫，所以朱立倫只要按照既定步驟徵召人選，在中常會宣布，就通過了，不須經過中常會通過的機制，但中常會可以發表意見，將看法講給朱立倫知道，然後朱立倫「一槌定音」。

【雲裡霧裡】藍營侯郭兩派角力? 朱立倫與郭台銘會面後•挺郭活動相繼取消