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未獲世界衛生大會邀請 歐盟力挺台灣國際參與

台灣在2017年以前曾以觀察員身分參與世衛大會，自蔡政府上台後，至今已被迫中斷7年。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/05/15 20:51
台灣要求取得世界衛生大會觀察員身份已七年受阻。（圖／中央社）

台灣要求取得世界衛生大會觀察員身份已七年受阻。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）年度「世界衛生大會」將至，台灣依然未能收到邀請與會，歐盟發言人表示，歐盟支持台灣參與世界衛生組織（WHO），延續一貫支持台灣在重要國際組織有意義參與的政策。

世界衛生組織年度重要會議「世界衛生大會」（World Health Assembly）將於5月19至21日在瑞士日內瓦舉行，台灣在2017年以前曾以觀察員身分參與世衛大會，自蔡政府上台後，至今已被迫中斷7年。

日前美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公開聲明、德國國會通過決議，呼籲世衛恢復台灣以觀察員身分參與世衛大會，日前瑞典政府也表態支持台灣參與世界衛生組織，再度成為世界衛生大會的觀察員，並讚揚台灣對全球公衛的貢獻。

歐洲聯盟（European Union）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在答覆中央社的詢問時也明確表示，歐盟支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。她指出，歐盟推動台灣參與國際架構下活動的實質解決方案，而這與歐盟的「一個中國」政策及其政策目標並不相違。

她強調，前述立場同樣適用於世界衛生組織。歐盟認為台灣應被納入，台灣的相關技術能力和能量可為世界衛生帶來附加價值。

台灣積極爭取重返世衛，我國駐瑞典代表處大使谷瑞生也透過瑞典地方大報「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen, NWT），力陳「台灣不是中國的一部分」，梳理台灣對全球公共衛生之貢獻，呼籲瑞典政府以歐盟輪值主席國身分，促使歐盟一致為台灣有意義參與世界衛生大會發聲，打開世界衛生大會（WHA）大門。

谷瑞生在文中強調，台灣現在不是，也未曾是中華人民共和國的一部分。也強調台灣申請成為世界衛生大會觀察員，與承認台灣的國家地位或台灣是否為聯合國會員國無關。

他指出台灣對全球公共衛生之貢獻。包括在2019年12月率先向世界衛生組織通報中國出現「非典型肺炎」疑似病例，疫情期間也積極向全球80多個國家捐贈醫用口罩及其他急需的醫療設備。台灣對新冠肺炎疫情的反應顯示，台灣有充分的能力及意願為國際公共衛生目標做出貢獻，直言排除台灣參與不僅是台灣的損失，亦係世界其他地區的損失。

谷瑞生提到，台灣感謝瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billström）於4月19日回復瑞典國會議員質詢時表示，「瑞典政府支持台灣參與世界衛生組織，並讚揚台灣對全球公衛的貢獻，瑞典政府支持台灣再度成為世界衛生大會的觀察員。」。谷瑞生藉此呼籲擔任歐盟輪值主席國的瑞典政府，公開支持台灣，並在世界衛生大會場外進行雙邊會談，及促使歐盟有一致聲音為台灣有意義參與世界衛生大會，打開世界衛生大會大門。
世界衛生大會
WHO

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更新時間 : 2023-05-15 22:09 GMT+08:00

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