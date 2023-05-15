阿拉比卡咖啡不耐全球變遷　越南羅布斯塔咖啡崛起

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）阿拉比卡咖啡豆因複雜精緻的風味而備受追捧，然而羅布斯塔咖啡豆強悍的生長特性更具前景，也因此羅布斯塔咖啡豆最大產地國越南，在該產業因應氣候變遷中發揮日益重要的作用。

華盛頓郵報指出，2021年，世界最大咖啡生產國巴西一場嚴重霜凍，導致阿拉比卡咖啡產區高達20萬公頃的咖啡樹受損，需要多年才能恢復，接二連三的颶風襲擊宏都拉斯產區的阿拉比卡咖啡田，哥倫比亞的產區也因不可預測的降雨而造成破壞，一項項事實顯示，阿拉比卡咖啡豆對溫度相當敏感的特性，在氣候變遷的大環境下前景堪憂，對阿拉比卡豆的生產國也帶來影響。

反觀羅布斯塔（Robusta）咖啡能惡劣環境中強健生長，這也讓供應全世界過半數羅布斯塔咖啡豆的越南，在咖啡產業因應氣候變遷中發揮日益重要的作用。

報導指出，在越南中部種植的羅布斯塔咖啡樹，擁有較高的韌性及產量，某些品種的產量更是其他地區的2至3倍。據越南官員稱，由於巴西咖啡產量下跌，2022年越南咖啡出口創下40億美金的新高，比起前年高出逾3成。而越南出產的咖啡，93%以上都是羅布斯塔咖啡。

羅布斯塔咖啡也會受氣候變遷影響，例如乾旱，但專家普遍認為，它已進化得比阿拉比卡咖啡更能忍受溫度波動。目前有大量研究圍繞羅布斯塔咖啡進行，例如越南與歐洲的研究人員正試圖複製越南保祿縣（Bao Loc）的羅布斯塔咖啡特性，這些本地品種被證實對蟲害及高溫具有特別的適應性。

當地的咖啡農也運用新的耕作與加工技術，生產出高品質的羅布斯塔咖啡，並獲得國際評委的認可。這些咖啡豆高於市價3倍，口感純淨，沒有該種咖啡常有的苦澀與橡膠味。推出後也在越南、法國、日本受到歡迎。

然而報導也引述專家指出，要保護在地品種，越南農民需要停止為追求產量而過度消耗土地，這對發展與脫貧相對落後的區域將是困難的要求。