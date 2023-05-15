三芝茶農助婦女二度就業　產製櫻花茶享譽國際

每年5月的第二周是母親節， 是每個人紀念及感謝母親付出的日子， 而新北市三芝區也有一群媽媽姐姐們，細心照顧茶園， 孕育出新北特色櫻花茶，更獲2022日本「世界綠茶大賽」金獎， 享譽國際最美櫻花茶的美名，讓新北被世界看見。

三芝區小粟手作負責人粟益民透過鄉里之間的介紹， 雇用當地二度就業婦女、新住民媽媽，成立三芝區採茶班， 來茶園幫忙採茶的婦女年齡介於45-75歲， 粟益民的母親更親自擔任採茶班班長， 帶領在地婦女們以人工採摘的方式採收一心二葉茶葉。平日採茶團由 8位固定的成員協助採收工作，製茶旺季則會由15名婦女一起協力 採收16公頃的茶園。

粟益民原先在中國從事科技業， 然而職場上的交際應酬令他感到疲倦， 加上家族長輩不捨祖先傳承的茶園沒人承接， 於是決定回故鄉從事製茶工作。起初， 家裡只有母親與妹妹一起協助茶園的工作，為了將9年多的老茶樹重 新修整成可以採收的茶樹，需要更多人手幫忙， 想到可以結合在地婦女的力量一起開拓茶園， 同時創造更多就業機會。

採茶婦女團其中一員黃火妹即為來自越南的華僑，90年嫁來台灣後 ，平時以當家政婦維持生計，後來經由朋友介紹來茶園採茶， 如今已在茶園工作7年，由於茶園工作時薪較高， 且採茶時段多在清晨，平日也能兼職其他工作， 這一切都是為了照顧居住在越南的女兒。而對於小粟手作茶葉的品質 ，黃火妹也深表肯定，除了平日喜愛喝以外， 也會定期寄送給在越南的家人， 這份母親對子女的愛也藉由台灣的茶葉聯繫在一起。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市/式」， 兼顧生產及自然環境，造就永續產業與市民健康， 新北市茶產區每年生產的茶葉品質優良，屢次獲國際獎項肯定， 邀大家一起支持在地茶農的優質農產品。茶農粟益民表示今年收成狀 況良好，茶葉除了供應茶行， 今年也將展望國際參加今年的日本世界綠茶大賽， 希望以去年獲金賞的經驗，再接再厲奪下今年的最高金賞， 這也是獻給母親一直以來協助自己經營茶園的最好禮物。

購買好茶可洽在地農友三芝製茶所-小粟手作電話0955- 229955及臉書(https://www. facebook.com/3gtea/?locale=zh_ TW)，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(htt ps://www.facebook.com/agr. ntpc/)查詢。

三芝區採茶媽媽團齊心協力共同製作三芝櫻花茶。（照片來源：新北市政府農業局提供）