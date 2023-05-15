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富邦產險官網推「機車道路救援險」　年保費108元起

享最高3萬元理賠金　保障30公里內拖救、急修等費用

By 台灣英文新聞
2023/05/15 17:24

機車為台灣民眾主要交通工具之一，若遇油電用罄、路邊拋錨等狀況，必須自費拖吊而增加一筆額外負擔，富邦產險建議民眾可投保「機車道路救援險」，年保費108元起，即可享有30公里內最高拖救費用3萬元理賠金，保障內容包含送油、拖吊及急修等服務。

依交通部機車使用狀況調查報告，有六成民眾使用機車通勤、通學，其次為購物約佔2成，而通勤、通學每天使用機車約2.2次，每次行駛平均時間為32.9分鐘，在經常行駛的情況下，可能發生如油電用罄、在偏遠路段拋錨等意外狀況，若無足夠的保險支應，就必須自費處理，對於學生及小資族來說是一筆額外的負擔，而富邦產險於官網所推出的「機車道路救援險」，民眾在線上投保除強制險以外的任意車險後皆可加保，以五年內之普通重型機車試算(250cc以下)，只要年保費108元起，即可享有30公里內最高拖救費用3萬元理賠金，保障內容包含送油、拖吊及急修等服務。

舉例來說，阿富於暑假時騎著機車環島，不幸於路途中拋錨，因地處偏遠，最近的機車行距離要10公里，因此需要請道路救援將機車拖吊至鄰近的機車行檢修，偏遠拖吊費用為2,500元，而阿富因有提前投保「富邦機車道路救援費用保險(保額3萬)」，所以本次的拖吊費用可全數獲得賠償。

富邦產險建議，民眾平時應多注意機車的保養，包括定期更換機油、確認車燈狀態及行前檢查輪胎等，除了養成好習慣也讓自身行車更安全，另外，具備足夠的機車保險也能降低意外發生造成的風險及損失，欲了解相關資訊，可上網搜尋「富邦機車道路救援險」。

富邦產險官網推「機車道路救援險」　年保費108元起
官網網址: https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/car_77/index1.html

更新時間 : 2023-05-15 17:31 GMT+08:00

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