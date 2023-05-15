富邦產險官網推「機車道路救援險」　年保費108元起

機車為台灣民眾主要交通工具之一，若遇油電用罄、 路邊拋錨等狀況，必須自費拖吊而增加一筆額外負擔， 富邦產險建議民眾可投保「機車道路救援險」，年保費108元起， 即可享有30公里內最高拖救費用3萬元理賠金， 保障內容包含送油、拖吊及急修等服務。

依交通部機車使用狀況調查報告，有六成民眾使用機車通勤、通學， 其次為購物約佔2成，而通勤、通學每天使用機車約2.2次， 每次行駛平均時間為32.9分鐘，在經常行駛的情況下， 可能發生如油電用罄、在偏遠路段拋錨等意外狀況， 若無足夠的保險支應，就必須自費處理， 對於學生及小資族來說是一筆額外的負擔， 而富邦產險於官網所推出的「機車道路救援險」， 民眾在線上投保除強制險以外的任意車險後皆可加保， 以五年內之普通重型機車試算(250cc以下)，只要年保費10 8元起，即可享有30公里內最高拖救費用3萬元理賠金， 保障內容包含送油、拖吊及急修等服務。

舉例來說，阿富於暑假時騎著機車環島， 不幸於路途中拋錨，因地處偏遠，最近的機車行距離要10公里， 因此需要請道路救援將機車拖吊至鄰近的機車行檢修， 偏遠拖吊費用為2,500元，而阿富因有提前投保「 富邦機車道路救援費用保險(保額3萬)」， 所以本次的拖吊費用可全數獲得賠償。

富邦產險建議，民眾平時應多注意機車的保養，包括定期更換機油、 確認車燈狀態及行前檢查輪胎等， 除了養成好習慣也讓自身行車更安全，另外， 具備足夠的機車保險也能降低意外發生造成的風險及損失， 欲了解相關資訊，可上網搜尋「富邦機車道路救援險」。



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