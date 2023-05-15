Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

「集保情暖　花蓮傳愛」花蓮六校聯合音樂會圓滿落幕

By 台灣英文新聞
2023/05/15 17:35
花蓮六校聯合音樂會-集保情暖花蓮傳愛。(照片來源：集保結算所提供)

花蓮六校聯合音樂會-集保情暖花蓮傳愛。(照片來源：集保結算所提供)

為了感謝集保結算所長期捐助花蓮多所學校，挹注學習資源，5月12日六所花蓮縣國小於花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦「集保情暖，花蓮傳愛」聯合音樂會，用音樂奏響愛的和絃，也傳遞對偏鄉教育的關懷。

集保結算所長期贊助花蓮的學校，由於疫情的關係，花蓮聯合音樂會停辦了三年，疫情結束後，為感念集保結算所對花蓮偏鄉教育的付出，睽違三年後的音樂會由太昌、北昌、中華、吉安、見晴及溪口等六所國小輪番上台，表演內容有各項樂器演奏及精采的舞蹈等，展現同學的活力。

這次音樂會，集保結算所董事長朱漢強也親自現身支持，朱漢強表示，教育機會應該是公平的，因此集保結算所自2015年起即把愛送到花蓮14所學校，提供音樂、課輔、體育等多元資源，拓展偏鄉孩子的學習領域，實踐利他共好的理念。

太昌國小吳昌葦校長更強調，花蓮地處後山，學校多屬非山非市或原住民學校，以該校為例，近四分之一學生為身障及中低收入戶學生，超過五成以上為原住民及新住民學生，孩子們因教育資源的不足，往往失去部分的學習權利，感謝集保結算所長期以來對花蓮偏鄉學校教育資源的挹注，讓教育機會公平與弱勢關懷得以實踐。

音樂會最後由六所學校齊聚舞台，共同演唱「童年」，現場氣氛達到最高潮，場面更是熱烈感人，活動圓滿成功，也將是孩子在學時期最珍貴的回憶。

集保結算所朱漢強表示，集保結算所長期透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢」等三大面向，積極回應並照顧社會的需要，未來將持續推動藝文與體育發展，縮減城鄉差距，深耕ESG永續發展。

更新時間 : 2023-05-15 22:08 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
【更新】北市信義區出現長15公尺坑洞　建築工地勒令停工並罰款
【更新】北市信義區出現長15公尺坑洞　建築工地勒令停工並罰款
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？