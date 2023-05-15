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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超77.40億元

賣超長榮航3.71萬張最多，另買超大同3.53萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/05/15 17:04

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/5/8~2023/5/12）外資在集中市場總買進金額為3,182.10億元，總賣出金額為3,259.50億元，賣超為77.40億元，另統計自2023年年初至5月12日止，外資總買進金額為5兆5,316.62億元，總賣出金額為5兆3,776.96億元，累計買超為1,539.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆3,795.16億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85%，較5月5日的19兆5,370.46億元新台幣，減少1,575.30億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：大同：買進48,185千股，賣出12,842千股，買超35,343千股；第二名：仁寶：買進94,992千股，賣出63,150千股，買超31,842千股；第三名：玉山金：買進52,681千股，賣出22,444千股，買超30,237千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮航：買進100,146千股，賣出137,207千股，賣超37,061千股；第二名：群創：買進89,541千股，賣出120,065千股，賣超30,524千股；第三名：新光金：買進58,432千股，賣出84,114千股，賣超25,682千股。

更新時間 : 2023-05-15 17:31 GMT+08:00

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