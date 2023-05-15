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丹麥研究：母體壓力荷爾蒙越高 有助於幼兒語言發展

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 16:58
根據丹麥研究發現，孕婦在妊娠晚期的皮質醇水平竟會影響孩子未來三年的語言能力發展。（圖/unsplash）

根據丹麥研究發現，孕婦在妊娠晚期的皮質醇水平竟會影響孩子未來三年的語言能力發展。（圖/unsplash）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）幼兒的語言發展是近年來家長和醫師最關注的發展之一，但為何有些孩子大隻雞慢啼，有些卻牙牙學語停不了呢？根據丹麥研究發現，孕婦在妊娠晚期的皮質醇水平竟會影響孩子未來三年的語言能力發展。

來自丹麥的歐登西大學醫院（Odense University Hospital）研究團隊分析了 1,093 名丹麥婦女和兒童的數據，結果發現，若孕婦在妊娠晚期皮質醇水平較高，能促進兒童早期語言發展，男孩在12至37個月大時能清楚地表達更多的字彙，而女孩在12至21個月大時能夠理解更多字彙。

皮質醇又被稱為「壓力荷爾蒙」，是身體面臨心理或生理上的壓力時所產生的物質，通常在壓力升高時達到峰值，壓力減輕時恢復到正常水平。

幼兒時期的語言發展代表著嬰兒神經系統在子宮內的發展狀況，而腹中的胎兒在接觸到一種幫助母體應對壓力的皮質類固醇後，也會影響各方面發育，特別是大腦，然而在過去醫學領域，皮質醇對早期語言發展的影響仍然未知，而此項研究成為全球首個皮質醇水平與兒童語言發展關聯的研究。

由於語言發展不僅只是簡單的學習說話，也與記憶力、智力、注意力、學習能力等多項因素密切相關，研究人員不排除未來將進一步分析皮質醇水平是否也與兒童智商高低有關。
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