土耳其總統大選無人得票過半　28日第二輪選舉決勝負

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）土耳其當地時間14日舉行總統及國會大選，現任總統艾爾段及其挑戰者基里達歐魯得票率皆未能過半，將於28日的第二輪選舉決定誰成為國家下任掌舵者。儘管愛爾段在首輪領先的結果出乎選前民調預測，但其引導的「正義發展黨」的選舉表現則是2002年以來最糟。

綜合路透社、衛報報導，根據土耳其最高選舉委員會（YSK）最新開票結果，99％的選票箱已完成開票，目前結果為艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以49.4%領先，6大反對黨所組國家聯盟（Nation Alliance）共主、左翼共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）則獲得44.96%選票，排名第三的候選人歐根（Sinan Oğan）則以5.2%的得票率大幅落後。

根據土國官國家通訊社，國會選舉初步結果則顯示，艾爾段所領導的執政聯盟囊括49.38%的選票；反對聯盟則獲得35.16%的選票，若加上庫德族佔多數的人民民主黨（HDP）以及其他社會主義政黨的選票，則可能進一步擴大10%。報導也指出，與先前的國會選舉相比，艾爾段的「正義發展黨」（AKP）的得票率大幅縮水，是2002年上台執政以來最糟糕的表現。

艾爾段治理土耳其20年，近年對庫德族的鎮壓、今年2月奪命逾5萬的強震以及嚴重的通膨與經濟危機，都讓民心動搖，再加上左右選舉的關鍵、佔總選民人數２成的庫德族所支持的人民民主黨挺基里達歐魯，為土國變天的可能性賦予民意基礎。

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然而衛報也指出，許多民族主義政黨在國會選戰中獲勝，被看好拿下多數的國家聯盟卻在選舉中意外失利。基里達歐魯曾承諾，若獲得勝利將會恢復議會民主制度，取代艾爾段的總統制。

關於首輪選舉無人出線，艾爾段與基里達歐魯都接受在二輪選舉中進行對決，並對獲得最終勝利展現信心。

艾爾段在演說中強調自己的領先地位，並指責有人試圖「欺騙國家」，他相信自己有足夠票數完全贏得首輪選舉，但他將接受第二輪選舉對決。

基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）則表示，他接受決勝局並將在其中勝出，他還指出，儘管謊言與攻擊盡出，艾爾段並未得到預期的結果，更以「選舉不是在陽台上贏得的」反諷發表演說的艾爾段。

YSK先前指出，統計海外選票出現長時間的延遲，並將此歸咎於今年海外選民以及參選的政黨數量增加。對於計票受阻的情形，基里達歐魯先前也曾表示「不要阻止這個國家的意志」，並呼籲計票志工切勿離開投票箱；歐根則表示聽聞海外選票被操縱的情形，警告YSK採取必要措施確保計票過程迅速進行，「不允許出現操縱外國選票的既定事實。歐根沒有為自己的說法提供實證。