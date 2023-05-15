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通敵未果？傳華格納傭兵首領曾欲出賣俄軍 換取烏克蘭撤退

兵者，詭道也。交戰時敵方的誘餌，能信幾分？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 16:34
華格納集團首領普里格津（圖／美聯社）

華格納集團首領普里格津（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭久攻不下，根據美國外洩情資，傭兵華格納集團（Wagner Group）領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾試圖出賣俄軍情資，換取烏軍撤退，可說是背叛俄國總統普丁（Vladimir Putin）的行徑，但由於無法取得烏方信任，沒能遂了他的意。

俄烏在烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）的鏖戰陷入膠著，華盛頓郵報報導，日前美國空軍國民兵（Air National Guard）泰謝拉（Jack Teixeira）透過社媒Discord外洩的美方情資顯示，今年1月底，普里格津眼看已在折了數千名兵士，曾向烏方提議，若烏軍撤出巴赫姆特，他就會告知俄軍據點。

交戰時雙方維持溝通管道並不罕見，幫著普丁打烏克蘭的普里格津，自開戰以來，就與烏克蘭國防部情報總局（HUR）保持祕密聯繫，他便是透過此一管道提出這項條件。不過，烏方懷疑有詐，美方也對普里格津的意圖表達了疑慮，故並未接受。

普里格津並不否認與烏國情治單位保持聯繫一事，但對於被踢爆出賣俄軍，則沒有回應。事實上，身為華格納傭兵首領、普丁盟友，他與俄國軍方高層的矛盾，早已鬧得人盡皆知。

普里格津不只一次公開砲轟俄國國防部，不滿本家軍在前線苦戰，後方卻未補給彈藥資源。兩軍數月以來在巴赫姆特交火，互有斬獲卻也傷亡慘重，華格納傭兵吃足了苦頭，據傳有人寧可違令，也不去巴赫姆特送死。

其他外流的文件顯示，對於該如何回應普里格津指責俄軍無能、補給匱乏的批評，俄國軍方人士一個頭兩個大，也透露出內鬥傳聞並非空穴來風，尤其是普里格津與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的窩裡鬥。

情資指，普里格津甚至建議烏軍往克里米亞邊界打，因該地俄軍士氣低落。若這些消息屬實，不啻是赤裸裸的通敵、叛國行徑，但情資也指，烏克蘭懷疑克里姆林宮恐怕都知情。情報總局局長Kyrylo Budanov並希望，藉由這類祕密來往，讓普丁對普里格津心存芥蒂。
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更新時間 : 2023-05-15 17:30 GMT+08:00

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