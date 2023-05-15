亡羊補牢 台中捷運精進SOP措施 即起有異狀隨車員可立即煞停、腳擋車門阻發車

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中捷運10日飛來橫禍撞上興富發建案的吊臂，造成1死10傷，經過多日檢討後，中捷已實施3項應變SOP精進措施，包含發生緊急事件時強化險阻手勢、以阻礙車門關閉方式防止列車離站和、縮減手動緊急停車作業時間，未來也將持續與系統商討論2項設備優化方案。

台中市議會今（15）日召開交通地政業務質詢，多名市議員關心中捷事故後續改善方案。台中捷運公司總經理莊明聰再次向罹難者、社會大眾致上最深歉意，他指出，軌道運輸系統，當時在設計時有風險評估、考量其辨識性，北捷文湖線營運27年沒有發生過，當時未考慮到高空會掉落大型異物；中捷公司提出緊急應變措施，未來強化偵測系統。

他說，在硬體設備加強改善前，即日起，隨車員在駕駛端，人工駕駛面板全時段打開，列車出發前、行進中，只要有異樣，隨車員立即按鈕停車。

另外，根據中捷昨（14）日新聞稿，為了加強行車安全，目前已實施3項應變SOP精進措施，包括：一、險阻手勢標準化及強化落實，月台人員第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），示警隨車人員緊急停車；二、列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站；三、隨車人員值勤包擺放配置優化，使隨車人員可立即取出列車鑰匙，縮減手動緊急停車作業時間。

此外，在例行的行車作業中，中捷已導入軌道運輸指差確認，隨車人員藉由手勢動作導引視線，確認列車無異狀，以有效降低人為失誤，確保行車安全。

中捷公司同時研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。中捷公司說明，國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線在內，均未設置月台緊急按鈕，未來中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕。

中捷公司也說，中捷綠線已建置障礙物偵測系統，與國內外捷運自動無人駕駛系統設計相同，列車偵測桿撞擊軌道上異物後，列車便會自動緊急煞車；若軌道發生橫跨兩條鋼軌的金屬掉落物，則會有「軌道佔據」警訊回到控制中心，該軌道電路區域會自動設定速限5公里，列車行經該軌道電路區域就會依速限降速；但這樣仍不足，未來將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，例如導入雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。

中捷運務處長許泰銘也進一步說明已實施的3項SOP精進措施，第一，為讓隨車人員遇緊急狀況時，可以快速掀起蓋板，啟動駕駛蓋板裡的緊急停車按鈕，中捷設計更快速拉取鑰匙開蓋板的動作，經過簡化動作，隨車人員翻開執行包可直接抽出鑰匙，馬上開啟蓋板，按壓緊急停車鈕，可大幅縮短操作時間。

第二， 也增加保全的險阻手勢，即雙臂在上空交叉揮舞，讓隨車人員溝通更順利；第三，若遇緊急狀況列車須停駛，保全也可用腳擋住車門或月台門，只要車門或月台門沒有關起，列車就無法出發。若遇緊急狀況時，為讓列車停駐在月台上，保全可以用腳擋車門，當車門碰到障礙物時，會重新關閉三次，車門若還是無法關起就會認定是真正障礙物，車門就會全開，這樣就達到車門開啟，列車不會移動的目的；另一個方式是用腳擋住月台門，月台門在夾到腳後會微開，重複關閉三次後全開，月台門沒有關閉的話，列車一樣無法出發。

許處長補充，月台門端牆外方的緊急斷電箱裡設有緊急斷電鈕，作用並不是緊急停車，而是按壓後會讓第三軌沒有電，一般作用是當人員進入軌道要做維修作業時，就會啟動斷電安全防護，避免被高壓電擊，所以不會利用緊急斷電箱的緊急斷電鈕做緊急剎車、停車的功能，與緊急停車鈕作為讓列車直接停車的功能，兩個有所差異。

此外，端牆外方是管制區，須透過鑰匙打開端牆門，才能步行到斷電箱啟動斷電鈕，需要一些時間；若為緊急停車目的，一般還是會啟動按下車內的緊急停車鈕，或是透過擋車門不要讓列車出發。