〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問

朝野政黨的2024總統候選人，即將一一端上檯面。

台灣的總統直選，不是天上掉下來的禮物。不客氣講， 那是許多民主前輩們犧牲奉獻，好不容易才為大家爭取到的機會， 選民們那有揮霍手中選票的權利？

有道是：不在其位，不必謀其政。為了供選民檢視做投票的依據， 競選縣市長或立委層級時可以迴避不必表態的一些敏感問題， 到競選國家元首時，即可能是沒有支吾、模糊以對的大哉問── 像攸關台灣生死存亡與要把台灣帶往何處的國防軍事及外交， 總統候選人之個人立場為何，就是絕對需要向選民清楚表明交代的！

外交方面：候選人是主張，台灣人不是中國人， 台灣要堅決站在自由民主陣營？還是主張「我們都是中國人」、「 血濃於水」、「一家親」、「民主不能當飯吃」，（至少不反對） 要站在專制共產的中國那一邊？候選人主張台灣應該親美或疑美？ 親中或遠中、防中？友日或仇日？那主張跟美中保持等距關係， 才是台灣生存之道的候選人，請其告訴大家， 這和呼籲眾人在社會上的生存之道，是跟白黑兩道保持等距關係， 有什麼不一樣？

軍事方面：候選人是主張，台灣要「打算，做最壞的打算；努力， 做最大的努力」，整軍經武，「勿恃敵之不來、恃我有以待也」 地備戰？還是主張備戰就是挑釁敵人、就是好戰、 就是要青年上戰場，「不要買武器，就不會被打了」？ 還是打算要像馬英九一樣，換了一個位子就換了一個腦袋， 在野時津津樂道「（中國國民黨）杯葛69次美潛艦軍購案」； 當上總統時且「抱怨」起美方允諾要賣潛艇給台灣，卻14年沒消沒 息；八年總統下來，自認已讓台灣淪落到會「首戰即終戰」地步， 心中卻毫無愧色？

還有，碰上敵人（其實就是中國）對台灣開第一槍（從美、日、 北約接二連三的憂心忡忡警示，就知道此絕非假議題）， 候選人是主張要像烏克蘭澤倫斯基總統一樣，率領國人奮勇抵抗？ 還是一廂情願地對敵人喊「反戰」、「要和平」， 寧願高舉雙手投降換取「和平」，也不願為捍衛和平上戰場？

總歸一句話：值此民主國際與共產社會對抗加劇的大動盪時刻， 台灣要／該何去何從，有意入主總統府的，準備好了嗎？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）