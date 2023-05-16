Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問

  170
By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/05/16 12:11
(圖/台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影)

(圖/台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影)

朝野政黨的2024總統候選人，即將一一端上檯面。

台灣的總統直選，不是天上掉下來的禮物。不客氣講，那是許多民主前輩們犧牲奉獻，好不容易才為大家爭取到的機會，選民們那有揮霍手中選票的權利？

有道是：不在其位，不必謀其政。為了供選民檢視做投票的依據，競選縣市長或立委層級時可以迴避不必表態的一些敏感問題，到競選國家元首時，即可能是沒有支吾、模糊以對的大哉問──像攸關台灣生死存亡與要把台灣帶往何處的國防軍事及外交，總統候選人之個人立場為何，就是絕對需要向選民清楚表明交代的！

外交方面：候選人是主張，台灣人不是中國人，台灣要堅決站在自由民主陣營？還是主張「我們都是中國人」、「血濃於水」、「一家親」、「民主不能當飯吃」，（至少不反對）要站在專制共產的中國那一邊？候選人主張台灣應該親美或疑美？親中或遠中、防中？友日或仇日？那主張跟美中保持等距關係，才是台灣生存之道的候選人，請其告訴大家，這和呼籲眾人在社會上的生存之道，是跟白黑兩道保持等距關係，有什麼不一樣？

軍事方面：候選人是主張，台灣要「打算，做最壞的打算；努力，做最大的努力」，整軍經武，「勿恃敵之不來、恃我有以待也」地備戰？還是主張備戰就是挑釁敵人、就是好戰、就是要青年上戰場，「不要買武器，就不會被打了」？還是打算要像馬英九一樣，換了一個位子就換了一個腦袋，在野時津津樂道「（中國國民黨）杯葛69次美潛艦軍購案」；當上總統時且「抱怨」起美方允諾要賣潛艇給台灣，卻14年沒消沒息；八年總統下來，自認已讓台灣淪落到會「首戰即終戰」地步，心中卻毫無愧色？

還有，碰上敵人（其實就是中國）對台灣開第一槍（從美、日、北約接二連三的憂心忡忡警示，就知道此絕非假議題），候選人是主張要像烏克蘭澤倫斯基總統一樣，率領國人奮勇抵抗？還是一廂情願地對敵人喊「反戰」、「要和平」，寧願高舉雙手投降換取「和平」，也不願為捍衛和平上戰場？

總歸一句話：值此民主國際與共產社會對抗加劇的大動盪時刻，台灣要／該何去何從，有意入主總統府的，準備好了嗎？

作者為新竹教育大學退休副教授）
2024
總統候選人
總統大選
國防
軍事
外交

相關新聞

逾半台灣人不支持民進黨2024「完全執政」游盈隆：7年執政哪裡出問題？
逾半台灣人不支持民進黨2024「完全執政」游盈隆：7年執政哪裡出問題？
2023/05/15 12:03
瑞典國會議員團抵台灣 將晉見總統蔡英文、拜會經濟部、衛福部
瑞典國會議員團抵台灣 將晉見總統蔡英文、拜會經濟部、衛福部
2023/05/15 11:28
統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉
統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉
2023/05/14 17:25
【更新】台灣國民黨2024總統提名人選•17日拍板機會大　朱立倫:下週非常重要
【更新】台灣國民黨2024總統提名人選•17日拍板機會大　朱立倫:下週非常重要
2023/05/12 15:30
台灣民眾黨主席柯文哲證實郭台銘深夜造訪　但沒談「XX配」或立委選舉
台灣民眾黨主席柯文哲證實郭台銘深夜造訪　但沒談「XX配」或立委選舉
2023/05/12 12:29

更新時間 : 2023-05-16 17:04 GMT+08:00

最受歡迎

【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問