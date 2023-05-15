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誠品傳個資外洩 台灣消費者買書《阿共打來怎麼辦》竟接到「阿共打來統戰」

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 14:33
誠品（圖／誠品書店、中央社）

誠品（圖／誠品書店、中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣誠品爆出個資外洩，買本書竟接到「統戰」電話，消費者哭笑不得，數位部要求誠品說明。

「台灣佇遮計畫」副秘書楊欣慈13日在臉書分享，在誠品書店買了《阿共打來怎麼辦》一書，結果阿共真的打來了。她表示，接到號稱是誠品客服的電話，詢問她是否買了一本書，本以為只是一般詐騙，不料對方說出《阿共打來怎麼辦》書名，她頓時感到好奇，想知道他葫蘆裡賣什麼藥。

楊欣慈透露，假客服口音明顯非台灣人，難得有機會「直面阿共」，她決定跟著演一齣，還把對話全錄了下來。對方稱只是要進行客戶回訪，因「這本書話題敏感、內容不洽當」，還扯到「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」等等。

這齣劇共來了三通電話，二女一男，從宣揚中國國威，惱羞成怒，到最後甚至胡謅要幫楊介紹對象，讓她相當傻眼。

針對此事件，數位發展部數位產業署14日表示，依據個資法22條規定，要求誠品生活公司15日立即前來做必要說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。

行政院副院長鄭文燦今日表示，數位部已請誠品說明，另此案假借市調之名，涉政治認知作戰，將查明個資外洩途徑，作出行政裁罰。
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