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逾半台灣人不支持民進黨2024「完全執政」游盈隆：7年執政哪裡出問題？

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 12:03
2023年4月19日，總統蔡英文在台灣美國商會謝年飯活動中演說（圖／美聯社）  

2023年4月19日，總統蔡英文在台灣美國商會謝年飯活動中演說（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）目前民進黨在立法院以過半數席次完全執政，隨著明年1月台灣總統與立委選舉腳步愈近，根據財團法人台灣民意基金會（15）日公布的民調，過半數國人不支持民進黨2024繼續完全執政，游盈隆稱，這是對執政黨最直接的抗議。

問卷題目為：「民進黨希望明年『總統當選，國會過半』，繼續完全執政。請問您支不支持？」

結果發現，16.3%非常支持，23.7%還算支持，21.5%不太支持，29.6%一點也不支持，7.2%沒意見，1.7%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，五成一不支持民進黨 2024 繼續完全執政，四成支持。

台灣民意基金會游盈隆指出，這項結果傳達的訊息是，民進黨自 2016 年完全執政七年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政，這也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢。

進一步分析發現，中產階級選民目前選擇不站在民進黨這一邊，他們或許在總統選舉可支持民進黨候選人，但不支持讓民進黨繼續完全執政。若以政黨傾向分析，中性選民近半數不支持。以地域來看，除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持。

游盈隆表示，民進黨是在哪些施政領域讓人民如此不滿，是內政還是兩岸、外交、國防？或是清廉、黑金、學倫等道德信用破產問題？才導致今天這種極端政治意見氣候的形成，值得各方重視。

本次民調是於 2023年5月8-9日進行，對象20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1,076 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。
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更新時間 : 2023-05-15 12:09 GMT+08:00

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