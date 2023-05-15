Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

瑞典國會議員團抵台灣 將晉見總統蔡英文、拜會經濟部、衛福部

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 11:28
瑞典國會議員訪團抵台，歐洲司副秘書長劉拓（右一）前往接機。（圖／外交部提供）

瑞典國會議員訪團抵台，歐洲司副秘書長劉拓（右一）前往接機。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）外交部今（15）日證實，瑞典國會議員魏馬可（Markus Wiechel）於昨（14）日率團訪台，預計停留至19日，訪問期間將晉見總統蔡英文外，也將參訪我國醫療、教育與文化等機構與設施，瞭解我國自由民主與社會經濟發展的現況。

外交部今日發新聞稿表示，這次訪團成員包含葛樂莎議員（Sara Gille）、高亞里議員（Nima Gholam Ali Pour）及紀拉斯議員（Rasmus Giertz），訪團將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌及外交部長吳釗燮，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團也將拜會經濟部、衛生福利部等機關，就共同關切議題深入交換意見

新聞稿提及，近年台灣與瑞典關係持續深化，去（2022）年4月「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」不畏中國干預來台，促進雙方在各個領域的交流合作，同月瑞典國會也通過決議支持與台灣深化關係，去年10月瑞典新政府成立後，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在第一次施政方針報告中，首度關切台海穩定和平，反對中國武力恫嚇威脅，台灣-瑞典國會議員協會今年4月也發表聲明譴責中國武力威脅台灣，並強調台海和平穩定的重要性。

台灣與瑞典是共享自由民主的堅實夥伴，我國將持續與瑞典及其他理念相近國家深化合作，共同增進民主韌性與團結，捍衛我們共享的自由民主生活方式，並邁向互惠共榮的未來。
外交部

相關新聞

巴拉圭執政黨贏得總統大選　台灣外交部：持續深化交流
巴拉圭執政黨贏得總統大選　台灣外交部：持續深化交流
2023/05/01 10:17
駐法大使戰狼盧沙野主權言論惹惱歐洲、前蘇聯加盟國 中國急切割
駐法大使戰狼盧沙野主權言論惹惱歐洲、前蘇聯加盟國 中國急切割
2023/04/25 09:59
收拾法國馬克宏爛攤子 德國外交部長：台海戰爭將是「恐怖場景」
收拾法國馬克宏爛攤子 德國外交部長：台海戰爭將是「恐怖場景」
2023/04/15 09:35
【歐洲不捲入台海戰爭】法國馬克宏急滅火稱對台政策不變 德國外長赴中國忙善後
【歐洲不捲入台海戰爭】法國馬克宏急滅火稱對台政策不變 德國外長赴中國忙善後
2023/04/13 12:30
【蔡麥會太敏感】中國制裁哈德遜研究所、雷根圖書館及「台獨」機構　陸委會外交部抗議
【蔡麥會太敏感】中國制裁哈德遜研究所、雷根圖書館及「台獨」機構　陸委會外交部抗議
2023/04/07 21:27

更新時間 : 2023-05-15 12:09 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
更新【撐起行人保護傘】台南3歲女童命喪斑馬線　五都14日同步快閃悼念
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【更新】北市信義區出現長15公尺坑洞　建築工地勒令停工並罰款
【更新】北市信義區出現長15公尺坑洞　建築工地勒令停工並罰款
玩遍萬華、享受在地文化洗禮！2023「大口吃萬華美食祭」5/13、5/14登場
玩遍萬華、享受在地文化洗禮！2023「大口吃萬華美食祭」5/13、5/14登場
美國防軍事專家：四月中共航艦台灣東側外海演訓傳達三訊息
美國防軍事專家：四月中共航艦台灣東側外海演訓傳達三訊息
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化