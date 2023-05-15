越南2023恐怖懼片「厲嬰魂」5/26上映！ 挑戰道德極限 結局反轉再反轉 燒破你腦

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）取材真實駭人社會事件的「厲嬰魂」將於5月26日上映，為導演黃俊強繼「非賣屋」之後，再度推出的全新恐怖力作，他並未遵循既有的恐怖片–驚嚇、血腥和懸疑的套路，全片試圖打造出在心理精神上折磨的恐怖形式，挑戰觀眾道德極限，藉此引起觀眾的反思。

故事敘述一對有理想生活、經濟穩定又相愛的夫妻「東」（國輝飾演）和「桃」（莊楊黎芳飾演），雖然已經結婚四年，卻始終沒有懷孕的消息。某天，桃終於懷上兩人的第一個孩子，在迎接新生命到來的同時，家中卻開始出現奇怪的笑聲，甚至閃過神秘小女孩的身影，以及種種無法解釋的離奇現象，讓一連串噩夢不斷縈繞在桃身上。

桃認為有某種超自然力量在折磨自己，於是尋求巫師協助，希望自己跟肚子裡的小孩能夠平安。只是她意外得知，她所遇到的怪事，似乎跟她多年前一場失誤造成的事故，似乎有所關連…。

（圖／采昌國際多媒體提供）

導演黃俊強（Hoang Tuan Cuong）表示，「厲嬰魂」沒有過度的驚嚇元素，也沒有特別突顯血腥畫面帶給觀眾恐懼，而是著重在「人性」的刻劃，並以多條日常生活容易遇到的人物支線，讓觀眾跟隨片中角色們的抉擇，感受情緒上的折磨。

擁有豐厚演藝資歷，並跨足多元領域的功勳藝術家杏翠（Hanh Thuy），這回不僅演出本片，更首度擔綱編劇，成為本片誕生的幕後推手，她表示，本片劇本耗時7年打造，將這些年來生活和工作上的所見所聞化成靈感，「厲嬰魂」不僅僅是恐怖片！隨著故事的推進，後續無法預測的驚人結局翻轉，更是處處都在挑戰觀眾的道德極限。

選角方面，除了杏翠特別演出之外，導演更希望能夠透過實力派演員善加傳遞劇本概念，因此選擇在越南演藝資歷超過15年，並演出高達40多部作品的知名演員莊楊黎芳（Le Phuong）與國輝（Quoc Huy）擔任本片男女主角。Huy）擔任本片男女主角。作為越南年度恐怖懼片，「厲嬰魂」一上映就空降成為當期最賣座恐怖電影，最終更突破248億越南盾（約新台幣3200萬元）票房佳績，絕對是今年必看的恐怖懼作！

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