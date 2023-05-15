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【泰國國會大選】民心思變 軍方勢力慘遭改革派輾壓

「為泰黨已贏了民粹一役，但前進黨則是將戰爭提升到了另一個層次－體制改革。這將是泰國政治的新戰線。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/15 09:59
泰國前進黨領人皮塔（圖／美聯社）

泰國前進黨領人皮塔（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國國會大選14日登場，遭軍方勢力把持近10年的泰國政府，即將變天了。反對黨氣勢如虹，大獲全勝，確定從軍方支持的保守派手上奪下政權，但要組成政府，恐怕還得經過一連串協商之路。

根據路透，99%開出的票數中，改革派的前進黨（Move Forward）與另一在野黨為泰黨（Pheu Thai），遙遙領先現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party），然而誰將出任總理，仍是未知數。

由於軍方於2014年政變後，修法將總理產生方式變得有利自身，在野黨必須與軍方達成協議，包括有軍系背景的參議院成員，方能就總理人選進行表決。也就是在決定總理一事上，軍方以及幕後各大勢力，仍有置喙權。

本次大選是兩大勢力20年來爭權混戰的最新戰役，一派是以億萬富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族馬首是瞻的為泰黨，一派則是由世代權貴、保守派及軍方人馬代表。

然而，以改革為號召的前進黨挾著驚人氣勢，計票來到97%時，前進黨就囊括了151席，緊追在後的為泰黨則是141席。相較之下，軍方支持的人民國家力量黨（Palang Pracharat）僅40席，總理所屬的團結建國黨也只有36席。

前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）今年42歲，是一家叫車服務公司的前執行長。他志在拿下總理大位，但並不排除與為泰黨聯合組閣的可能性。

前進黨試圖以改革訴求擄獲330萬名首投族年輕人的心，如削弱軍方在政務上的權力，修改嚴苛的冒犯王室法（lese majeste laws），此一法律常遭當局用來打壓異議分子。為泰黨是由戴克辛一手成立，在勞工階級中聲望頗高，以廉價醫療、微型貸款、農業補助等民粹政策攏絡人心，這回由女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）披上戰袍，承接父親衣缽。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治學者Thitinan Pongsudhirak認為，前進黨的崛起，顯示泰國政治起風了。「為泰黨已贏了民粹一役，但前進黨則是將戰爭提升到了另一個層次－體制改革。這將是泰國政治的新戰線。」
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更新時間 : 2023-05-15 12:08 GMT+08:00

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