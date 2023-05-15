〈財經主筆室〉為何「提前還房貸」會成為台灣及中國民眾熱門話題？

今年來兩岸民眾最熱門話題之一，應該就是「該不該提前還房貸」？而這也顯然困擾著眾多的房貸族，最主要就是房貸利率出現重大變化，但台灣及中國房貸利率卻是兩極化的不同，台灣房貸族是被節節高升的利息壓得喘不過氣，但中國房貸族則是因房貸進入低利率區間，紛紛開始考慮提前還款。
台灣央行不斷升息，最新統計，今年元月五大銀行新承作房貸金額跌至369.54億元，寫下近四年新低，不只如此，新增房貸利率已連14漲至1.953%，創近七年半新高，就快突破2%大關，讓許多購屋族擔心繳不出貸款利息，每當薪水一進來時，就急忙捧著現金衝到銀行還款。
央行還會繼續升息嗎？央行上周公布理監事會議紀錄，理事擔心電價上漲恐加劇通膨壓力，且全民普發6000元會導致物價上揚，加上今年來與民眾切身相關的17項重要民生物資，漲幅高於整體CPI年增率，更可能推升通膨預期，贊成央行持續升息抑制通膨預期心理。意即，繼續升息似乎難以避免。
而財政部上周也公布4月進出口概況，4月出口額359.6億美元，較上月微幅回升2.1％，相較於去年同月仍衰退13.3％，已陷入連續8個月的衰退。財政部也表示，目前還沒看到春燕歸來的跡象，各家廠商的法說會釋出的展望也都偏向保守，可以預期今年上半年的出口數字，恐創下金融海嘯後最大的降幅。
台灣經濟前景不明，央行又季季升息，如今就連竹科新貴付房貸也手軟了？據統計，高收入的竹科人是支撐新竹房市的主力，但受景氣影響，分紅也不如以往，有竹科工程師就在網路上崩潰發文，稱買下竹北房後才裝潢好入住半年，驚覺今年分紅「慘不忍睹」，擔憂「房貸繳不出！」
而在中國，提前還房貸目前已不是新鮮事了，因為從2022年起熱度就已逐漸走高，今年初以來則愈來愈火熱，並且還經常上了熱搜，很多人想還房貸卻還得排隊預約等消息，最近有不少人甚至為了還款都還陷入了「線上預約不到，線下讓等消息」的死胡同裏，焦急不已！
民眾會一窩峰的提前還房貸，最主要有兩大因素，首先，就是這兩年「炒房不妙」愈發明顯，房子增值慢了、少了，既然沒有了增值空間，提前還貸反而成為減少利息支出的一種理財辦法。
其次，隨著中國不少地區頻繁調整首套房貸利率，讓房貸進入低利率區間，如今民眾紛紛開始考慮提前還款，尤其是2022年之前的高利率時期申請房貸者 ，只要現在手頭不緊張，且短期或可預見中長期沒有大額資金需求者 ，根本上都在進行提前還款的操作。
根據中國媒體的報導，2022年之前沒有這麼多的人還款，在2021年下半年銀行的貸款額度甚至還不夠用，去年提前還款的人就明顯增加，今年更是爆大量成長。有民眾指出，去年底就預約了提前還貸，當時最快只能選一個月之後的，一個月過去了審批還沒通過，打電話問銀行，銀行卻説去年10月的申請到在都還沒處理完呢。
其實，個人貸款原本就是銀行核心優質資産，大量提前還房貸會直接影響到銀行的營收和利潤，對於銀行來説，大量的提前還貸的確會造成不小的業務壓力，如今中國還房貸還得排隊等候消息，或許這只是銀行對提前還貸者的刁難或惡意阻攔手法？
那到底是否應該提前還款呢？提前還貸利弊又為何？有些人會說，若手頭有資金應先投資會更划算，用獲利來還房貸也未嘗不可。也有人說，窮人建議先還房貸，因為買定存股也不夠還你的房貸，先顧好下一餐比較重要。
其實，這些問題因人而異，沒有一定的標準答案，每個人都應該好好檢視現階段自己財務狀況，再決定「房貸」到底要提早還完，還是慢慢的還？但面對這波利率海嘯，房貸族最有效的應變策略，應該還是要盡量「開源節流」為是。