〈財經主筆室〉為何「提前還房貸」會成為台灣及中國民眾熱門話題？

今年來兩岸民眾最熱門話題之一，應該就是「該不該提前還房貸」？ 而這也顯然困擾著眾多的房貸族， 最主要就是房貸利率出現重大變化， 但台灣及中國房貸利率卻是兩極化的不同， 台灣房貸族是被節節高升的利息壓得喘不過氣， 但中國房貸族則是因房貸進入低利率區間，紛紛開始考慮提前還款。

台灣央行不斷升息，最新統計， 今年元月五大銀行新承作房貸金額跌至369.54億元， 寫下近四年新低，不只如此，新增房貸利率已連14漲至1. 953%，創近七年半新高，就快突破2%大關， 讓許多購屋族擔心繳不出貸款利息，每當薪水一進來時， 就急忙捧著現金衝到銀行還款。

央行還會繼續升息嗎？央行上周公布理監事會議紀錄， 理事擔心電價上漲恐加劇通膨壓力，且全民普發6000元會導致物 價上揚，加上今年來與民眾切身相關的17項重要民生物資， 漲幅高於整體CPI年增率，更可能推升通膨預期， 贊成央行持續升息抑制通膨預期心理。意即， 繼續升息似乎難以避免。

而財政部上周也公布4月進出口概況，4月出口額359.6億美元 ，較上月微幅回升2.1％，相較於去年同月仍衰退13.3％， 已陷入連續8個月的衰退。財政部也表示， 目前還沒看到春燕歸來的跡象， 各家廠商的法說會釋出的展望也都偏向保守， 可以預期今年上半年的出口數字，恐創下金融海嘯後最大的降幅。

台灣經濟前景不明，央行又季季升息， 如今就連竹科新貴付房貸也手軟了？據統計， 高收入的竹科人是支撐新竹房市的主力，但受景氣影響， 分紅也不如以往，有竹科工程師就在網路上崩潰發文， 稱買下竹北房後才裝潢好入住半年，驚覺今年分紅「慘不忍睹」， 擔憂「房貸繳不出！」

而在中國，提前還房貸目前已不是新鮮事了，因為從2022年起熱 度就已逐漸走高，今年初以來則愈來愈火熱，並且還經常上了熱搜， 很多人想還房貸卻還得排隊預約等消息， 最近有不少人甚至為了還款都還陷入了「線上預約不到， 線下讓等消息」的死胡同裏，焦急不已！

民眾會一窩峰的提前還房貸，最主要有兩大因素，首先， 就是這兩年「炒房不妙」愈發明顯，房子增值慢了、少了， 既然沒有了增值空間， 提前還貸反而成為減少利息支出的一種理財辦法。

其次，隨著中國不少地區頻繁調整首套房貸利率， 讓房貸進入低利率區間，如今民眾紛紛開始考慮提前還款，尤其是202 2年之前的高利率時期申請房貸者 ，只要現在手頭不緊張， 且短期或可預見中長期沒有大額資金需求者 ， 根本上都在進行提前還款的操作。

根據中國媒體的報導，2022年之前沒有這麼多的人還款，在20 21年下半年銀行的貸款額度甚至還不夠用， 去年提前還款的人就明顯增加，今年更是爆大量成長。有民眾指出， 去年底就預約了提前還貸，當時最快只能選一個月之後的， 一個月過去了審批還沒通過，打電話問銀行，銀行卻説去年10月的 申請到在都還沒處理完呢。

其實，個人貸款原本就是銀行核心優質資産， 大量提前還房貸會直接影響到銀行的營收和利潤，對於銀行來説， 大量的提前還貸的確會造成不小的業務壓力， 如今中國還房貸還得排隊等候消息， 或許這只是銀行對提前還貸者的刁難或惡意阻攔手法？

那到底是否應該提前還款呢？提前還貸利弊又為何？有些人會說， 若手頭有資金應先投資會更划算，用獲利來還房貸也未嘗不可。 也有人說，窮人建議先還房貸，因為買定存股也不夠還你的房貸， 先顧好下一餐比較重要。

其實，這些問題因人而異，沒有一定的標準答案， 每個人都應該好好檢視現階段自己財務狀況，再決定「房貸」 到底要提早還完，還是慢慢的還？但面對這波利率海嘯， 房貸族最有效的應變策略，應該還是要盡量「開源節流」為是。