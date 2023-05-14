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英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容

特拉斯在作為英國外交大臣以及首相期間，對中國鷹派立場相當堅定，在卸任後更關注與抗中息息相關台灣議題。今年2月在於日本東京舉行的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇上她曾在演說中，以「自由的燈塔」稱呼台灣，更警告西方可能在中國議題上重蹈俄烏戰爭的覆轍。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/14 20:50
英國前首相特拉斯（圖／美聯社）

英國前首相特拉斯（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於16日訪問台灣，引起國際關注。英媒每日電訊報今（14）日披露其17號演說內容，稱特拉斯將公開呼籲英國政府加強與台灣的防務合作，並以「硬實力」支持台灣免於中國的威脅。

特拉斯將成為繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1992年及1996兩次造訪台灣後，睽違17年首位訪問台灣的英國前首相，她預計訪台5天，期間會見政府高層，並應台灣智庫「兩岸交流遠景基金會」之請，於17日發表演講。

特拉斯在作為英國外交大臣以及首相期間，對中國鷹派立場相當堅定，在卸任後更關注與抗中息息相關台灣議題。今年2月在於日本東京舉行的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇上她曾在演說中，以「自由的燈塔」稱呼台灣，更警告西方可能在中國議題上重蹈俄烏戰爭的覆轍，「我們的政府必須向（中國）發出信號，對台軍事侵略將是個戰略錯誤」，並表示，若不立即採取行動，「從長遠來看，我們將會付出沉重的代價。」

每日電訊報提前揭露了特拉斯的演講內容，她可能會在演說中表示，若西方想要避免在南中國海爆發戰爭，她必須對軍事合作「動真格的」，在向台灣運送武器方面採取「協調的辦法」，她也將督促英國當局支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），並將台灣稱為「世界上最重要的地方」，因為台灣處於「全球自由之戰的前線」。

她也可能會說，自己的訪台是為了要提升「全世界對自身所處位置的認知」，之所以來台灣，「也是因為我相信這是全世界最重要的地方，這裡是全世界自由之戰的前線。中國共產黨正在跟自由世界進行意識形態的對抗，這是一場思想之戰」。

此外她也將呼籲英國在內的西方國家，加強挺台力道及與台灣的安全協調關係，「我們不能假裝認為沒有硬實力就可以對中國產生有效的威懾，若西方國家想要避免在台海爆發戰爭，就必須認真考慮跟台灣軍事合作的可能性，互相協調要提供台灣哪些武器。」

報導也提出，特拉斯將強調西方國家應當進一步提升台灣的國際地位，「台灣在大多數國家並無大使館，而是設立非官方代表處」，「必須確保台灣在世界各地的代表處有能力與政府進行必要的對話」。
特拉斯
特拉斯訪台

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